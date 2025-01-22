  1. Ekonomim
  2. Yazarlar
  3. Serbest Kürsü
  4. Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü’ndeki firmalara bir kolaylık daha

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü’ndeki firmalara bir kolaylık daha

Serbest Kürsü
Serbest Kürsü

Hasan AKDOĞAN

Serbest Kürsü

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) sertifikası almış olan şirketler çoğalıyor. Çünkü birçok kolaylıktan yararlanmak ve piyasada rekabet koşullarını kendi lehine çevirebilmek, YYS sayesinde olabiliyor. Bu kolaylıklardan bir tanesi de yeni uygulanmaya başlandı.

Sertifika sahibi şirketlerce ihraç edildikten sonra geri gelen eşyanın yeşil hatta işlem görmesi dolayısıyla, ayniyete tabi tutulmaksızın doğrudan serbest dolaşıma giriş işlemlerinin tamamlanmasından kaynaklı olarak gümrük idarelerinde oluşan sorunlara ve tereddütlere Ticaret Bakanlığı çözüm getirmiş bulunuyor.

Esasen, Gümrük Kanunu’nun 168’inci maddesi kapsamında serbest dolaşımda bulunan eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi’nden ihraç edildikten sonra üç yıl içinde yeniden serbest dolaşıma girmesi halinde ve beyan sahibinin talebi üzerine, ithalat vergilerinden muaf olarak ithali mümkündür. Bu muafiyet, kanunun 169'uncu maddesi uyarınca geri gelen eşyanın ihracı sırasındaki ayniyeti değişmeden yeniden ithali halinde tanınmaktadır.

 

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’nin 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (s) bendinde; yeşil hat şöyle tanımlanıyor: Eşyanın belge kontrolüne veya muayeneye tabi tutulmadığı hattır. Dördüncü maddesinin dokuzuncu fıkrasında ise Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü sahiplerine, beyanın kontrolüne ilişkin yeşil hat uygulanması öngörülüyor.

Ayrıca, Gümrük Yönetmeliği’nin 195/3 maddesinde de yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahipleri için ayniyet tespitine ilişkin farklı düzenlemelerin Bakanlıkça yapılabileceği belirtiliyor.

Bu gerekçelerle yapılan düzenlemede, dahilde işleme rejimi kapsamı eşyanın ayniyetine yönelik işlemler saklı kalmak kaydıyla, Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü’ne haiz kişilerce geri gelen eşya olarak beyan edilen eşyanın yeşil hatta işlem görmesi durumunda, ayniyet tespitine gerek bulunmadığı talimatı gümrük idarelerine verilmiş bulunuyor.

Bu talimatta bir başka önemli hususun da altı çiziliyor. Şöyle ki; eşyanın teslimini müteakip ayniyet tespitine ihtiyaç duyulan hallerde ise, bu tespitin, firma kayıtları üzerinden gerçekleştirilmesi isteniyor.

 

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Dijitalleşme çağında aramalı vergi incelemelerinin geleceği 22 Ocak 2025
Zarar eden şirketler dahi vergi ödeyecekler 22 Ocak 2025
Konkordatolar ticaret hayatının bir gereği mi? 22 Ocak 2025
Suriye’nin yeniden inşasında Irak tecrübemizden yararlanabiliriz! 22 Ocak 2025
Gider pusulası düzenlenmesinde bir sınırlama var mı? 20 Ocak 2025
Trump, vergi politikalarıyla rakiplere korku, vatandaşlarına umut verecek… 17 Ocak 2025
HISİAD ve ekonomi 17 Ocak 2025
2025 yılı ekonomik beklentileri 16 Ocak 2025
"Müstakil bir mobbing ile mücadele kanunu şart" 16 Ocak 2025
Ön ödemeli konutta satış bedeli nasıl ödenmeli? 15 Ocak 2025