Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü’ndeki firmalara bir kolaylık daha

Hasan AKDOĞAN

Serbest Kürsü

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) sertifikası almış olan şirketler çoğalıyor. Çünkü birçok kolaylıktan yararlanmak ve piyasada rekabet koşullarını kendi lehine çevirebilmek, YYS sayesinde olabiliyor. Bu kolaylıklardan bir tanesi de yeni uygulanmaya başlandı.

Sertifika sahibi şirketlerce ihraç edildikten sonra geri gelen eşyanın yeşil hatta işlem görmesi dolayısıyla, ayniyete tabi tutulmaksızın doğrudan serbest dolaşıma giriş işlemlerinin tamamlanmasından kaynaklı olarak gümrük idarelerinde oluşan sorunlara ve tereddütlere Ticaret Bakanlığı çözüm getirmiş bulunuyor.

Esasen, Gümrük Kanunu’nun 168’inci maddesi kapsamında serbest dolaşımda bulunan eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi’nden ihraç edildikten sonra üç yıl içinde yeniden serbest dolaşıma girmesi halinde ve beyan sahibinin talebi üzerine, ithalat vergilerinden muaf olarak ithali mümkündür. Bu muafiyet, kanunun 169'uncu maddesi uyarınca geri gelen eşyanın ihracı sırasındaki ayniyeti değişmeden yeniden ithali halinde tanınmaktadır.

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’nin 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (s) bendinde; yeşil hat şöyle tanımlanıyor: Eşyanın belge kontrolüne veya muayeneye tabi tutulmadığı hattır. Dördüncü maddesinin dokuzuncu fıkrasında ise Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü sahiplerine, beyanın kontrolüne ilişkin yeşil hat uygulanması öngörülüyor.

Ayrıca, Gümrük Yönetmeliği’nin 195/3 maddesinde de yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahipleri için ayniyet tespitine ilişkin farklı düzenlemelerin Bakanlıkça yapılabileceği belirtiliyor.

Bu gerekçelerle yapılan düzenlemede, dahilde işleme rejimi kapsamı eşyanın ayniyetine yönelik işlemler saklı kalmak kaydıyla, Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü’ne haiz kişilerce geri gelen eşya olarak beyan edilen eşyanın yeşil hatta işlem görmesi durumunda, ayniyet tespitine gerek bulunmadığı talimatı gümrük idarelerine verilmiş bulunuyor.

Bu talimatta bir başka önemli hususun da altı çiziliyor. Şöyle ki; eşyanın teslimini müteakip ayniyet tespitine ihtiyaç duyulan hallerde ise, bu tespitin, firma kayıtları üzerinden gerçekleştirilmesi isteniyor.