Yüksek kira Et ve Süt Kurumu’na mağaza kapattırıyor

Vatandaşın şikâyet ettiği yüksek kiralar, Et ve Süt Kurumu’na (ESK) hem genel müdürlüğü taşıttırdı hem de mağaza kapattırdı. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Çankaya’daki Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi’nde aylık 700 bin liralık yüksek kira nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı Beştepe Kampüsü’nün bulunduğu Alparslan Türkeş Caddesi’ne taşındı. Genel Müdürlük binasının altındaki satış mağazası bu nedenle kapatıldı.

Et ve Süt Kurumu’nun genel müdürlük hizmet binasındaki satış mağazası Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Eskişehir yolu güzergâhındaki Lodumlu kampüsüne taşınacak. Milli Emlak’tan yer tahsisi yapıldı. Bu hafta yatırımına başlanması bekleniyor.

Ankara’da tüketicilerin yoğun ilgi gösterdiği Kızılay’daki satış mağazasının da yüksek kira talebi nedeniyle sözleşmesi yenilenmedi. Yüksek miktarda kira bedeli talep edildiği için Kızılay mağazası kapatılarak Ulus’a taşındı.

Et ve Süt Kurumu’nun yüksek kira nedeniyle kapattığı ve yeniden açmadığı tek mağazası ise İzmir oldu. İzmir’de 2019 yılında Karşıyaka Yenigirne’de açılan ve Kurum’un kentteki tek mağazası yüksek kira talebi nedeniyle sözleşmesi yenilenmeyerek kapatıldı. Et ve Süt Kurumu’nun İzmir’de mağazası kalmadı.

Mağazaları tümüyle kapatma planı yok

Et ve Süt Kurumu yetkilileri yüksek kira gideri nedeniyle genel müdürlük binasının taşınması, İzmir hariç diğer mağazaların taşınması dışında mağaza kapatmanın söz konusu olmadığını belirterek şu bilgileri verdi: “Mağazaları kapatma planımız yok. Şu ana kadar İzmir hariç kapatıp da açmayacağıyız mağazamız söz konusu değildir. Belediye ve valiliklerin yer tahsis edeceği ve lojistik imkânı olan yerlere mağaza açıyoruz. Ürün çeşidimiz az olduğu için cari giderlerin düşük olması gerekir. Bunun yanı sıra Tarım Kredi Marketleri ile protokol imzaladık. Tüm ürünlerimiz bizim mağaza fiyatlarından buralarda da satılmaktadır. Raf ömrü kısa ve lojistik pahalı olduğu için kıyma ve kuşbaşı hariç diğer ürünlerde Tarım Kredi mağazaları ile bizim mağaza fiyatlarımız aynı.”

Ülke genelinde 16 satış mağazası var

Et ve Süt Kurumu’nun ülke genelinde 13 ilde toplam 16 satış mağazası var. Bu mağazalardan 9’u Kurum’a ait kombinaların içinde. Adana, Ağrı, Ankara Sincan, Bingöl, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Sakarya ve Yozgat’ta Et ve Süt Kurumu Kombinası içinde satış mağazası olarak hizmet veriyor. Ankara Ulus, Denizli, Diyarbakır Kayapınar, Erzurum Gez, İstanbul Beylikdüzü, Sivas ve Van satış mağazaları ise bağımsız satış mağazası olarak hizmet veriyor.

Ramazan’da et fiyatı armasın diye 4 farklı fiyat uygulandı

Et ve Süt Kurumu, Ramazan ayında özellikle kıyma ve kuşbaşı fiyatı artmasın diye bazı önlemler aldı. Bu önlemler arasında kendi mağazasındaki satışların yanı sıra Tarım Kredi Kooperatifleri, İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği(PERDER) ve Ankara Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (Ankara PERDER) bünyesinde faaliyet gösteren marketlerin uygun fiyatla kıyma ve kuşbaşı et satması için protokol imzalandı. Et ve Süt Kurumu mağazalarında kıymanın kilosu 119 liradan satılırken Tarım Kredi Kooperatifleri mağazalarında aynı kıyma 140 liradan, PERDER marketlerinde ise 190 liradan satıldı. Kuşbaşı etin kilosu Et ve Süt Kurumu mağazalarında 129 liradan, Tarım Kredi’de 150 liradan, PERDER marketlerinde 210 liradan satıldı. Kasaplar ve diğer zincir marketler ise çok daha yüksek fiyattan satış yaptı.

ESK yakında zam yapabilir

Et ve Süt Kurumu şu anda kıymanın kilosunu 139 liradan, kuşbaşının kilosunu 159 liradan satıyor. Ancak Kurum yetkililerinin verdiği bilgiye göre yakında fiyat revizyonu ile kıymanın kilosu 180 lira, kuşbaşı etin kilosu da 200 lira olması bekleniyor. Et ve Süt Kurumu şu anda 1.kalite en yüksek randıman dana etinin kilosunu üreticiden 175-180 liradan alıyor. İkinci kaliteyi 170 liradan, 3.kaliteyi 145 lira ile 160 lira arsında bir fiyatla alıyor.

Şok müdahale yok!

Et ve Süt Kurumu yetkilileri kurum olarak piyasayı düzenlemek için planlama yaptıklarını belirterek şu bilgileri verdi: “ Bu süreçte olabildiğince dengeli bir müdahale gerçekleştirdik. Üreticiyi gözettik. Neticede bir noktaya geldi. Bundan sonra sürdürülebilir üretimin planlanması olmalı. Hem üreticiden hem de tüketiciden eleştiri alsak da dengeyi korumaya, hem üreticiyi hem tüketiciyi korumaya çalışıyoruz. Ama şok müdahale olmayacak. Şok müdahaleler her zaman orta ve uzun vadede zarar vermiştir. Birkaç ay önce çiğ süt fiyatları yükseldiğinde sanayicinin süt tozu ithalat talebi çok güçlüydü. Biz direndik bakınız şimdi regülasyon programı kapsamında süt fazlasından süt tozu üretiyoruz. Karkas etin özel sektöre açılmasına da çok direndik. Ette de, sütte de piyasalar dengeye oturacak.”