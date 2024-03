43. İstanbul Film Festivali’nin programı açıklandı

Takip Et

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) düzenlediği 43. İstanbul Film Festivali (İFF), 17-28 Nisan tarihleri arasında izleyici ile buluşmak üzere gün sayıyor.

Festivalin programı, bugün İstanbul The Marmara Hotel Taksim’de düzenlenen basın toplantısı ile açıklandı.

Festivalin bu seneki reklam filminin başrollerinde Nur Sürer ve Ece Bağcı yer alıyor. Filme sözü ve müziği Ekin Beril’e ait olan “Zaman” şarkısı eşlik ediyor.

Toplantıya konuşmacı olarak İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca Oğan, İFF Direktörü Kerem Ayan ve Köprüde Buluşmalar Yöneticisi Hayet Benkara katıldı.

İFF Direktörü Kerem Ayan, konuşmasına oyuncu Kadir İnanır’a geçmiş olsun dileğiyle başladı. Festival programı ve etkinlikleriyle ilgili bilgi veren Ayan, Uluslararası Yarışma, Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel Yarışması, Ulusal Kısa Film Yarışması, Genç Ustalar ve Seyfi Teoman İlk Film Ödülü için yarışacak filmleri açıkladı.

Wenders ve Yakusho’ya onur ödülü

Festivalin bu seneki sürprizlerinden biri “Paris, Texas” (1984) filmi ile dünya çapında tanınan ve son filmi “Perfect Days” (2023) ile adından yeniden övgüyle söz ettiren Alman yönetmen Win Wenders’in festival konuğu olarak İstanbul'a gelmesi. İKSV ve MUBI Türkiye işbirliğiyle festivalin konuğu olacak yönetmenin Japonya’nın Oscar Adayı olan “Perfect Days” filmi de, festivalin “Dört Filmde Kôjı Yakusho” bölümünde gösterilecek. Bu kapsamda, festivalin son günündeki konuklarından biri de filmin oyuncularından Kôjı Yakusho.

Wim Wenders ve Kôji Yakusho’ya filmlerinin gösterimleri öncesinde festivalin Sinema Onur Ödülü verilecek.

Festival kapsamında 74. Berlin Film Festivali’nde (Berlinale) gösterilen ve ödül alan yapımların yanı sıra, sansür tartışmaları nedeniyle iptal edilen 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde gösterilemeyen yapımlar da ilk kez izleyiciyle buluşacak.

Festival biletleri, İKSV Lale Kart üyeleri için 1 Nisan Pazartesi başlayacak indirimli ön satış döneminin ardından 5 Nisan Cuma günü genel satışa çıkıyor.

Musikişinas’ın dönüşü, Onat Kutlar Çalıştayı

Festival programındaki detaylardan bazıları şöyle:

Sinema Onur Ödülleri bu yıl, oyuncu Meral Orhonsay ile Engin Ayça’ya takdim edilecek. Ödüller, 16 Nisan gecesi düzenlenecek Açılış Töreni’nde sahiplerine sunulacak.

Festivalin Ulusal Yarışma jüri başkanlığını yönetmen, senarist ve yapımcı Aslı Özgeüstlenecek. Ulusal Yarışma jürisinde oyuncu Merve Dizdar, görüntü yönetmeni Barış Aygen, sanatçı Halil Altındere ve müzisyen Ekin Fil yer alıyor.

Sinema ve müzikseverler için festivalin özel bölümü olan “Musikişinas”, festivale geri dönüyor. Bölümde Jonathan Demme’in “Stop Making Sense”, Margherita Vicario’nun “Gloria!”sı gibi yapımlar izleyici ile buluşacak.

Bu seneki Berinale'den "En İyi Belgesel" ödülüyle dönen ve İsrail devletinin Filistin topraklarında uyguladığı şiddeti konu alan “No Other Land”, festivalin "Genç Ustalar" bölümünde gösterilecek.

1987 yapımı Atıf Yılmaz filmi “Hayallerim, Aşkım ve Sen”in restore edilen hâli, oyuncu Türkan Şoray’ın katılımıyla izleyici ile buluşacak. Sinemaseverler, filmin gösterimine elindeki eski bir sinema biletiyle katılabilecek.

Birincisi Haziran 2022’de, Birkbeck, Londra Üniversitesi enstitülerinden Birkbeck Institute for the Moving Image'de, "Onat Kutlar: Cinema is a Feast" (Onat Kutlar: Sinema Bir Şenliktir) başlığıyla gerçekleştirilen Onat Kutlar Çalıştayı’nın ikincisi 22-23 Nisan tarihlerinde Salon İKSV’de düzenlenecek.

Eczacıbaşı Topluluğu’nun desteğiyle bu yıl İKSV etkinliklerinde 25 bin öğrenciye 20 TL’den bilet satışı yapılacak.

Belgesel ve filmlerin gösterileceği salonlar şöyle: Atlas 1948, Beyoğlu Sineması, Cinewam City’s 3, Cinewam City’s 7, Kadıköy Sineması ve Sinematek / Sinema Evi.

Bölümler

Festivalde yer alan bölümlerin tamamı ise şöyle:

Uluslararası Yarışma, Türkiye Sineması 2022-2023, Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel Yarışma, Ulusal Kısa Film Yarışması, Özel Gösterim, Dünden Bugüne Türk Klasikleri, Galalar, Dünya Festivallerinden, Genç Ustalar, Belgesel Kuşağı, Musikişinas, Mayınlı Bölge, Antidepresan, Nerdesin Aşkım?, Çiçek İstemez, Heyula, Dört Filmde Kôjı Yakusho, Macar Rapsodileri, Cinemania.

İstanbul Film Festivali hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayın.