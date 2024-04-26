Bu hafta sonu ne sınavı var? 27-28 Nisan 2024 sınav takvimi!
Hafta sonu yapılacak sınavlar belli oldu. Hafta sonları okulların önünde olan kalabalık nedeniyle sınav mı var, bugün ne sınavı var soruları araştırılıyor. ÖSYM tarafından bu hafta sonu 3 sınav gerçekleştirecek. Peki, bu hafta sonu ne sınavı var? Sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte 27-28 Nisan 2024 sınav takvimi…
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Bu hafta sonu hangi sınavlar var?
27 Nisan Cumartesi
- Elektronik Yabancı Dil Sınavı – (e-YDS 2024/4 İngilizce)
28 Nisan Pazar
- Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı – (EKPSS)
- Elektronik Yabancı Dil Sınavı - (e-YDS 2024/5 İspanyolca/İtalyanca)
Sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.