'Bahar' dizisinin ilk bölümü YouTube'da 2.5 milyonu geçti

Show Tv'de 13 Şubat'ta ilk bölümüyle izleyiciyle buluşan 'Bahar' dizisi, AB ve ABC1 20+ kategorilerinde en çok izlenen yapım oldu. Dizinin ilk bölümü, YouTube'da 2 milyon 500 bin izlenmeyi geçti

Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı dizinin senaryosunu Ayça Üzüm kaleme alıyor. MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Sena Kalıp, Alisa Sezen Sever ve Hatice Aslan gibi isimler yer alıyor.

'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' her salı saat 20.00’de Show TV ekranlarında yer alacak.