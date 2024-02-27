Berlinale’den Filistin açıklaması: Ödül alanların farklı açıklamalar yapmaları uygun olurdu

Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen 74. Berlin Film Festivali (Berlinale) Filistin-İsrail Savaşı’na ilişkin tartışma ve protestoların gölgesinde geçti.

25 Şubat’taki ödül töreniyle sona eren festivaldeki savaş karşıtı açıklamalar ve protestolarla ilgili açıklama yayımlayan festival yönetimi “Ödül töreninde antisemit paylaşımların ve açıklamaların yayılması” nedeniyle ilgili kişiler hakkında suç duyurusu yaptığını duyurdu.

Berlinale Basın Ofisi, dün (26 Şubat) yaptığı açıklamada "Berlinale Panorama" Instagram hesabının hacklenmesiyle yapılan paylaşımları da “Ortadoğu’daki savaşla ilgili antisemitik görsel-metinler” olarak nitelendirdi.

“Tek taraflı”

Berlinale’nin, festival süresince İsrail devletinin politikalarının kınandığı açıklama ve eylemlerle ilgili açıklaması özetle şöyle:

“Berlinale ödül töreninin ardından Almanya medyası ve çeşitli politikacılar ödül sahiplerinin Ortadoğu'daki savaşla ilgili açıklamalarını eleştirdi. Ödül sahipleri tarafından yapılan kimi zaman tek taraflı ve aktivist açıklamalar, kişisel görüşlerin ifadesidir ve hiçbir şekilde festivalin tutumunu yansıtmamaktadır.

“Berlinale yönetimi, hem Berlinale açılış töreninde hem de ödül töreninde yaptığı açılış konuşmasında, Ortadoğu'daki mevcut çatışmalar ve savaş konusunda net bir tavır sergilemiştir. Berlinale İcra Direktörü Mariëtte Rissenbeek, sahnede yaptığı konuşmada Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği kanlı saldırıyı kınadı, rehinelerin serbest bırakılması çağrısında bulundu ve İsrail ile Gazze'deki şiddet olaylarının tüm kurbanlarını andı.

“Mariëtte Rissenbeek, şöyle dedi:

‘Bazı ödül sahiplerinin yaptığı açıklamaların tek taraflı ve bazı durumlarda da uygunsuz olarak algılanmasının yarattığı öfkeyi anlıyoruz. Festivalimiz öncesinde ve sırasında Berlinale'nin Ortadoğu'daki savaşa bakışını ve tek taraflı tutumları paylaşmadığımızı çok açık bir şekilde ifade ettik.

“Bize göre, ödül alanların ve konukların da bu konuda daha farklı açıklamalar yapmaları içerik açısından uygun olurdu. Berlinale demokrasiyi ve şeffaflığı temsil ediyor. Ayrımcılığa ve her türlü nefrete açıkça karşı çıkıyoruz.”

Ne olmuştu?

Sinema sektöründen bazı grup ve oluşumlar, bu seneki festivali Filistin-İsrail Savaşı'ndaki tutumu nedeniyle boykot ediyordu.

"Strike Germany" bu gruplardan biriydi ve tüm sinema eleştirmenlerini, festival yönetiminin ve Almanya Federal Hükümeti'nin İsrail yanlısı tutumu nedeniyle Berlinale’e katılmamaya davet etti.

Film festivalinin 25 Şubat’ta hacklenen Instagram hesabı "Berlinale Panorama"dan yapılan açıklama ve paylaşılan görseller, tartışmaları ve festival yönetiminin savaşa dair tutumunu daha da görünür kıldı.

Instagram hesabında “Nehirden denize özgür Filistin”, “Gazze'deki soykırımı durdurun”, “Soykırım, soykırımdır” sloganlarının yer aldığı görseller yayıldı ve söz konusu görseller kısa bir süre sonra silindi.

Festival yönetimi Instagram hesabının "hacklendiğini" ve eylemi gerçekleştirenlerle ilgili suç duyurusu yapacağını duyurdu. (TY)