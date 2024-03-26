ÇEV Sanat'ın genç keman sanatçısı Bade Daştan'tan büyük başarı

Müzikal anlamda sanatsal üstün yetenek arayışı için sınav açan ve her yıl çeşitli enstrümanlardan toplam 10 öğrenciyi kabul eden Curtis Institute of Music, 2024 – 2025 eğitim yılında keman bölümü için genç keman sanatçısı Bade Daştan’ı seçti.

Tüm jüriden tam not alan tek aday

Shmuel Ashkenazi, Benjamin Beilman, Pamela Frank Herbert R., Midori, Ida Kavafian, Nina von Maltzahn ve Erin Keefe’nin jüri olarak yer aldığı 3 aşamalı sınavda tüm jüriden tam not alan tek aday olan Bade Daştan, 1’inci seçilerek büyük başarı sağladı.

Sınav sonunda adaylar için jüri kendi arasında değerlendirme yaparken, Midori’nin ilk sözünün “Kesinlikle Bade” olduğu bildirildi.

Sınavın ardından Bade Daştan’ı tebrik eden jüri üyeleri ve Shmuel Ashkenazi, Bade için “Bade sadece büyük bir yetenek değil, o bambaşka, eşsiz bir yetenek!” diyerek açıklama yaptı.

ÇEV Sanat, “Genç Yetenekler” projesi kapsamında 10 yaşından beri Bade Daştan’ın eğitimine destek veriyor.

2007 doğumlu üstün yetenekli genç kemancı dünyaca kabul görmüş otoritelerden aldığı övgü dolu yorumlar ve en üst düzey eğitimiyle, Türkiye’nin dünyaya tanıtımında önemli rol oynayacak bir yıldız sanatçı olarak parlıyor!