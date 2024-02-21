Eski Disney yıldızı, uzay şirketine CEO oldu

Bir dönem Disney'de yayınlanan Good Luck Charlie dizisiyle üne kavuşan Amerikalı oyuncu Bridgit Mendler, Northwood Space adlı uzay şirketinde CEO olarak görev yapacağını duyurdu.

Son yıllarda Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ve Harvard Hukuk Fakültesi'nde eğitim alan 31 yaşındaki oyuncu kariyerinde yeni bir döneme adım attı. "Northwood" adını Mendler'ın pandemi döneminde zaman geçirdiği New Hampshire'daki gölden alıyor.

"Dünya ve uzay arasında bir veri otoyolu" oluşturma hedefiyle yola çıkan şirketin CEO'su olduğunu duyuran oyuncu, bir sürpriz de 2022'de bir erkek çocuk evlat edindiğini açıklayarak yaptı. Mendler, şu an 4 yaşında olan oğlu hakkında "Ebeveyn olmak en büyük hediyem oldu" dedi.