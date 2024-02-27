Kızılcık Şerbeti’nin yeni 'Apo'su Ahmet Mümtaz Taylan, bu hafta diziye dahil oluyor

Kızılcık Şerbeti oyuncusu Settar Tanrıöğen'in geçirdiği beyin kanaması sebebiyle tedavi sürecinin devam ettiği ve bu sebeple diziden ayrıldığı öğrendildi. Kızılcık Şerbeti'nin yeni Apo'su ise Ahmet Mümtaz Taylan oldu.

İki kez ameliyat edilen oyuncunun tedavi sürecine bir süre daha devam edeceği ve ekranlardan bir süre daha uzak kalacağı öğrenildi.

Oyuncunun Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği "Abdullah Ünal" karekterini Ahmet Mümtaz Taylan'ın canlandıracağı açıklandı.

Resmi açıkalamda dizinin bu hafta yayınlanacak 53. bölümünden itibaren söz konusu karakteri Ahmet Mümtaz Taylan'ın canlandırağı belirtildi.

Hafıza kaybı yaşıyor

Settar Tanrıöğen’in geçirdiği beyin kanaması sonrası zaman zaman geçici hafıza kaybı yaşadığı, diziyle ilgili birçok detayı ve isimleri unuttuğu öğrenildi. Usta aktör iyileşme sürecinin yavaş ilerlemesi ve zamana yayılacak olması yüzünden projeye veda etmişti.

Settar Tanrıöğen’in rolünü Ahmet Mümtaz Taylan’ın devraldığı açıklandı.

Senaryo gereği evde karantinada olan Abdullah, cuma günü ekrana gelecek bölümde odasından çıkacak ve yine peş peşe çok konuşulacak gelişmeler yaşanacak.

Gold Film’le dün anlaşan Ahmet Mümtaz Taylan’ın cuma günü yayınlanacak sahneleri perşembe günü çekilecek.