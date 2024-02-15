Marvel'ın 'Fantastik Dörtlü' kadrosu belli oldu

Marvel Sinematik Evreni'nde geçecek olan "Fantastik Dörtlü"nün (The Fantastic Four) başrolleri belli oldu.

Sevgililer Günü'ne özel paylaşılan bir afişle, Pedro Pascal'ın filmde Reed Richards/Mr. Fantastic'e hayat vereceği görülüyor. Yine afişte; Sue Storm'u (The Invisible Woman) Vanessa Kirby'nin canlandıracağı görülüyor.

Sue Storm'un kardeşi olan ve daha çok The Human Torch ismiyle bilinen Johnny Storm'a Joseph Quinn, The Thing'e ise Ebon Moss-Bachrach hayat verecek.

Matt Shakman'ın yöneteceği "Fantastik Dörtlü", 25 Temmuz 2025'te vizyona girecek.