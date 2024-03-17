Nuri Bilge Ceylan, Ferhat Göçer'den özür diledi

Kuru Otlar Üstüne filminde yaşanan telif ihlali konusunda yeni bir gelişme yaşandı.

Nuri Bilge Ceylan'ın şirketinin müdürü, Ferhat Göçer'i aradı. Ünlü şarkıcı klip çekimi için yurt dışında olduğu için Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) Genel Sekreteri Av. Dr. Barış Şensoy'a ulaşıldı.

Şirket genel müdürü Barış Yıldırım, "Sevilen bir parçanız kullanıldı, izin konusu gözden kaçmış. Olmaması gereken bir şey. Aslında telife şahsi olarak da yaptığımız filmlerde önem veriyoruz, önlemimizi alıyoruz. Burada hepimizin gözünden kaçan bir hata oldu. Hoca üzüntü ve özürlerini iletmemi istedi. Özür diliyor ve size de bu hassasiyeti gösterdiğiniz için ayrıca teşekkür ediyoruz. Bizlerde bu hassasiyete karşılık veremediğimiz için ayrıca kusura bakmayın. Siz bunu deklare etmeden bizim size ulaşmamız gerekiyordu. Çok teşekkür ederiz ilgilinize ve hoşgörünüze" dedi.

Öte yandan Ferhat Göçer'e Cannes Film Festivali davetinde bulunan Yıldırım, "Önümüzdeki ilk film galasında Cannes’da sizi ağırlayarak beraber izlemek isteriz" ifadelerini kullandı.