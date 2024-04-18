Tedavisi devam ediyordu: Nuri Alço'dan yeni haber geldi

73 yaşındaki oyuncu Nuri Alço, Eskişehir'deki evinde rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan ilk muayenede sanatçının beyin kanaması geçirdiği öğrenilmişti.

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde bir süre yoğun bakımda kalan usta ismin tedavisi normal odada devam ediyordu.

12 gündür tedavisi süren Nuri Alço'dan iyi haber geldi. Burcu Alço, yaptığı yeni açıklamada usta oyuncunun yarın taburcu olacağını duyurdu.

Burcu Alço, söz konusu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu zorlu süreçte yanımızda olup desteğini esirgemeyen herkese ne kadar teşekkür etsem az... Yarın taburcuyuz. 'Evimize seni götüreceğim' demiştim aşkım. Seni çok seviyorum çok... Varlığına, aldığın her nefese şükürler olsun. Bir kez daha binlerce kez daha iyi ki Nuri'm..." ifadelerini kullandı.