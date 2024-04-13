Türk Halk Müziği sanatçısı Şakir Öner Günhan hayatını kaybetti
Türk Halk Müziği ve TRT sanatçısı Şakir Öner Günhan (82), Muğla'nın Bodrum ilçesinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
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Muğla'nın Bodrum ilçesindeki özel bir hastanede kanser tedavisi gören Türk Halk Müziği ve TRT sanatçısı Şakir Öner Günhan, 82 yaşında hayatını kaybetti.
Günhan, yarın öğle namazının ardından Bitez Gülsevim Rüştü Kaynak Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Bitez Mezarlığı'nda defnedilecek.
Bodrum'da uzun yıllardır yaşayan Şakir Öner Günhan, Türk Halk Müziği sanatçısı, yapımcı, yönetmen ve sunucu olarak görev yaptı.