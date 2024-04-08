Young Bohemia Prag Festival’ine Türk şarkıları damga vurdu

Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag’da düzenlenen uluslararası müzik festivalinde Türk şarkıları seslendirildi.

Avrupa’nın kültürel açıdan en kapsayıcı etkinliklerinden biri olan, dünya çapında üne sahip Young Bohemia Prague Festival, 8 ila 26 yaş arası gençlere yeteneklerini duyurma imkânı sunuyor.

Her sene olduğu gibi bu yıl da büyük ilgi gören festivale, aralarında Almanya, İngiltere, Amerika, Japonya ve İsviçre’nin de yer aldığı 14 farklı ülkeden korolar katıldı. Türkiye’den de festivale Özel SEV Ortaokulu’nun 45 kişilik korosu katıldı.

Türkiye’den katılan tek okul olan Özel SEV Ortaokulu korosunun uluslararası festivalde seslendirdiği parçalar büyük beğeni topladı. Özel SEV Ortaokulu’ndan bir öğrencinin Cumhuriyet’in 100. yılını kutlandığını anlatan konuşmasının ardından, koro tarafından “Parla Marşı” seslendirildi.

Öğrenciler ayrıca “Mavi Gezegen”, “Üsküdar’a Giderken”, “Çayır Çimen Geze Geze” ve “Oynaya Oynaya Gelin Çocuklar” şarkılarını da söyledi.