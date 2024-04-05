ABD tarım dışı istihdamı beklentileri aştı

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu tarafından açıklanan verilere göre, Mart ayında tarım dışı istihdam 303 bin artış gösterdi. Analistlerin beklentisi istihdamda 200 bin artış olacağı yönündeydi.

Tarım dışı istihdam artışı Ocak ayı için 229 binden 256 bine, Şubat ayı için 275 binden 270 revize edildi.

İşsizlik geriledi

Ülkede işsizlik oranı yüzde 3,8 seviyesine indi. Piyasa beklentisi de işsizlik oranının yüzde 3,9'dan yüzde 3,8'e gerileyeceği şeklindeydi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Mart ayında açıkladığı makroekonomik tahminlerde işsizlik oranı beklentisi bu yıl için yüzde 4, gelecek yıl için yüzde 4,1 olarak belirlendi.

Çalışma Bürosu, özel sektörde istihdam artışının 232 bin, kamu istihdamında artışın 71 bin olduğunu açıkladı. Piyasalar özel sektörde istihdamın 160 bin artacağını öngörüyorlardı.

İmalat sektörü istihdamında değişiklik olmazken, inşaat sektöründe 39 bin artış yaşandı.

Geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 7,3 seviyesinde kaldı.

Ortalama saatlik kazançlarda aylık bazda yüzde 0,35 artış olurken, yıllık artış yüzde 4,14 seviyesinde açıklandı. Beklentiler aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 4,1 artış olacağına işaret ediyordu.

Ülkede ortalama çalışma saati 0,1 artışla 34,4 saat olarak açıklandı. Piyasa beklentisi de çalışma saatinin 34,3 seviyesinde kalacağı yönündeydi.

ABD'de iş gücüne katılım oranı yüzde 62,7 olarak açıklandı.

Piyasalar ne tepki verdi?

ABD tarım dışı istihdam verisinin beklentilerden güçlü gelmesi sonrası, ons altın 2281 dolara geriledi. Sarı maden, saat 15.38 itibarıyla yüzde 0,05 düşüşle 2290 dolarda bulundu.

Dolar endeksi ise, yükselişe geçerek gün içi en yüksek seviyesi olan 104,62 seviyesine çıktı.

Veri sonrası, Euro/dolar paritesi 1,08450'den 1,08025'e kadar geriledi.