ABD'de 30 yıllık mortgage faizi tekrar yüzde 7'yi aştı

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, 5 Nisan haftasında mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi yüzde 0,1 düşüşle 195,7 puana indi.

MBA'nın yayımladığı ve Foreks Haber ile mail yoluyla paylaştığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi yüzde 4,7 düşüşle 138,7 puan olurken, refinansman endeksi yüzde 9,9 artışla 498,3 puana yükseldi.

Söz konusu haftada, 30 yıllık mortgage faiz oranı 10 baz puan artışla yüzde 7,01 seviyesine çıktı. Böylece 1 Mart tarihinde görülen yüzde 7,02'nin ardından yeniden yüzde 7 seviyesi aşıldı.

MBA Başkan Yardımcısı Joal Kan, "ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen faiz indirimi konusunda sabırlı olunması yönündeki açıklamalar, konut kredisi faizlerini yükseltti. Enflasyon inatla Fed'in hedefinin üzerinde kalmaya ve ekonomi dayanıklılık göstermeye devam ediyor. Geçen hafta açıklanan beklenmedik derecede güçlü istihdam verileri, oranlar üzerindeki yukarı yönlü baskıyı daha da artırdı." dedi.

Toplam başvurular içinde mortgage finansmanının payı, önceki haftaki görülen yüzde 30,3'ten yüzde 33,3'e çıktı.

15 yıllık faizinde oran 11 baz puan artışla yüzde 6,46 puan olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 4 puan arttı ve yüzde 6,41 puan seviyesine yükseldi. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi ise 7 puan artışla yüzde 7,13 puan seviyesine çıktı.