ABD’de 886 milyar dolarlık savunma bütçesine onay

ABD'de Senato, 886 milyar dolar değerindeki savunma harcamaları yasa tasarısını 86'ya karşı 11 oyla kabul etti. Ancak tasarı, bu ayın başlarında Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilen Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA) versiyonundan farklı olduğu için Kongre'nin iki kanadının tasarının nihai metni üzerinde anlaşması gerekecek.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi tarafından onaylanan NDAA, daha önce var olan kürtaj politikalarını, transseksüel sağlık hizmetlerini ve Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen çeşitlilik programlarını sınırlayan tartışmalı hükümler içeriyordu. Bu önlemler Senato'yu az farkla kontrol eden Demokratlar tarafından reddedildi.

Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, "Senato'da yaşananlar, Meclis'te gördüğümüz partizan dibe doğru yarışla tam bir tezat oluşturuyor. Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçileri, geçme şansı sıfır olan partizan yasaları dayatıyorlar" dedi