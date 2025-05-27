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ABD'de konut fiyatlarının artış hızı martta yavaşlamaya devam etti

ABD'de S&P CoreLogic Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, martta yıllık bazda yüzde 3,4 yükselerek konut fiyatlarının artış hızındaki yavaşlamanın sürdüğüne işaret etti.

Haber Merkezi
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ABD'de konut fiyatlarının artış hızı martta yavaşlamaya devam etti
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S&P CoreLogic Case-Shiller, mart ayına ilişkin ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayımladı.

Buna göre, ABD'de ulusal konut fiyat endeksi, martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,4 arttı.

Bu dönemde konut fiyatlarının artış hızının yavaşladığını gösteren endeks, şubatta yıllık yüzde 4 artmıştı.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks de martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,1 yükseldi.

Piyasa beklentileri endeksin şubatta olduğu gibi yüzde 4,5 artması yönündeydi.

Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının yıllık bazda en fazla yükseldiği şehir New York oldu. New York'ta bu dönemde konut fiyatları yıllık bazda yüzde 8 yükseldi.

New York'un ardından konut fiyatlarının en fazla yükseldiği kentler, yüzde 6,5 ile Chicago ve yüzde 5,9 ile Cleveland oldu.

Aynı dönemde konut fiyatlarının tek düştüğü kent ise yüzde 2,2 azalışla Tampa olarak belirlendi.

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