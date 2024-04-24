ABD’de dayanıklı mal siparişlerinde son 5 ayın en yüksek aylık artışı

ABD Ticaret Bakanlığı, 2024 yılı Mart ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı.

Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı martta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,6 artışla 283,4 milyar dolara çıkarken, 2023 Kasım'dan bu yana en yüksek aylık artışı kaydetti.

Piyasa beklentisi, dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarının bu dönemde yüzde 2,5 artacağı yönündeydi. Dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı, şubatta yüzde 0,7 artışla 276,1 milyar dolara yükselmişti.

Ulaşım hariç siparişler bu dönemde yüzde 0,2 ve savunma hariç siparişler yüzde 2,3 arttı. Aynı dönemde ulaşım ekipmanlarına yönelik siparişler, yüzde 7,7'lik artışla üst üste iki ay yükseliş gösterdi.

Kullanım ömrü en az 3 yıl olan ürünleri içeren dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.