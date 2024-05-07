ABD'de halk, konut fiyatlarındaki artışın hızlanmasını bekliyor

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, 2024 yılına ait Konut Anketi'nin sonuçlarını yayımladı.

Bloomberght'nin haberine göre şubat ayında gerçekleştirilen, tüketicilerin konutla ilgili deneyimleri ve beklentileri hakkında bilgi sağlayan anketin sonuçlarına göre, hanehalkının bir yıl sonrası için konut fiyatlarında beklediği artış yüzde 5,1'e yükseldi.

Bu oran, 2022 yılında kaydedilen yüzde 7'lik rekor artış beklentisinin altındakalmasına rağmen, salgın öncesi ortalama olan yüzde 4,2'nin üzerinde gerçekleşti.

Geçen sene konut fiyatlarının bir yıl içinde yüzde 2,6 yükselmesi bekleniyordu. Uzun vadeli konut fiyatı artış beklentisi ise yıllık yüzde 2,7'ye geriledi.

Kira fiyatlarına dair artış beklentisi, gelecek yıl için 1,5 puan artarak yüzde 9,7'ye çıktı. Bu oran, kirada en yüksek ikinci artış beklentisi olarak kayıtlara geçti. Kira artışı beklentisi uzun vadede de yüzde 5'ten yüzde 5,1'e çıktı.

Hanehalkı konut kredisi faiz oranı beklentisi, bir yıl sonrası için yüzde 8,7'ye 3 yıl sonrası için yüzde 9,7'ye yükseldi.

Kiracıların ev sahibi olma beklentisi ise 4,3 puan azalarak yüzde 40,1'e geriledi.