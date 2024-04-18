ABD'de ikinci el konut satışları beklentilerin altında

Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR), mart ayına ilişkin ikinci el konut satış verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede ikinci el konut satışları, martta mevsim etkilerinden arındırılmış olarak aylık bazda yüzde 4,3 azalarak 4,19 milyona geriledi.

İkinci el konut satışlarına ilişkin piyasa beklentisi 4,2 milyon seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. İkinci el konut satışları, şubatta yüzde 9,5 artışla 4,38 milyon olarak kaydedilmişti.

Ülkede ikinci el konut satışları, martta geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 3,7 azaldı.

ABD'de ikinci el piyasasında medyan konut fiyatları, martta art arda 9'uncu ayda yıllık bazda artış gösterdi ve yüzde 4,8 yükselerek 393 bin 500 dolara çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, döngüsel düşük seviyelerden toparlanmasına rağmen, faiz oranlarının büyük bir hamle yapmaması nedeniyle konut satışlarının tıkandığını kaydetti.

Kovid-19 salgını öncesi yüksek seviyelere kıyasla neredeyse 6 milyondan fazla iş artışı olduğuna işaret eden Yun, bunun da piyasada ev satın almaya daha fazla istek olmasına neden olduğunu belirtti.