ABD'de imalat sanayi PMI son 4 ayın en düşüğünde

S&P Global, ABD'nin 2024 yılı Nisan ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi PMI nisanda geçen aya kıyasla 2 puan azalışla 49,9 değerine düştü.

Bu dönemde 4 ayın en düşük seviyesine gerileyen endeksin 52 değerini alması öngörülüyordu. Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen endeks, martta 51,9 olmuştu.

Hizmet sektörü verisi de azaldı

ABD'de hizmet sektörü PMI da nisanda geçen aya göre 0,8 puan azalarak 50,9 değerine geriledi.

Bu dönemde 5 ayın en düşük seviyesini kaydeden ve piyasa beklentilerinin altında kalan endeksin 52 değerini alacağı tahmin ediliyordu. Hizmet sektöründeki genişlemenin yavaşladığını gösteren endeks, martta 51,7 olmuştu.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da nisanda aylık bazda 1,2 puan azalarak 50,9'a indi. Söz konusu dönemde 4 ayın en düşük seviyesini kaydeden endeks, martta 52,1 olmuştu.

S&P Global Market Intelligence Başekonomisti Chris Williamson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, ABD ekonomisindeki iyileşmenin ikinci çeyreğin başında ivme kaybettiğini belirtti.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.