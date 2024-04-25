ABD'de mal ticareti açığı martta arttı

ABD Ticaret Bakanlığı, mal ticareti dengesi, toptan eşya ve perakende stoklarına ilişkin mart ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, 'öncü dış ticaret açığı' olarak adlandırılan mal ticareti açığı, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,7 artarak 91,8 milyar dolara yükseldi.

Piyasa beklentisi, mal ticareti açığının bu dönemde 91,1 milyar dolar olacağı yönündeydi.

Bu dönemde 11 ayın en yüksek seviyesini kaydeden mal ticareti açığı, şubatta 90,3 milyar dolar olmuştu.

Söz konusu dönemde mal ihracatı 6,1 milyar dolar azalışla 169,2 milyar dolara, mal ithalatı 4,6 milyar dolar düşüşle 261 milyar dolara geriledi.

Toptan eşya stoklarının tutarı martta yüzde 0,4 azalarak 896,2 milyar dolara düşerken, perakende stoklarının tutarı yüzde 0,3 artışla 788,1 milyar dolara yükseldi.