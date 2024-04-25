ABD ekonomisi beklentilerin altında büyüdü

ABD Ticaret Bakanlığı, 2024 yılı Ocak-Mart dönemine ilişkin GSYH verisine ilişkin ilk tahminleri açıkladı. Buna göre, ABD'de öncü GSYH, yılın ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 1,6 arttı. Analistlerin beklentisi büyümenin yüzde 2,4 olacağı yönündeydi.

Ülke ekonomisi 2023 yılının son çeyreğinde yüzde 3,4, yılın tamamında ise yüzde 2,5 büyüme gösterdi.

Uluslararası Para Fonu (IMF), son raporunda ABD için 2024 yılı büyüme beklentisini yüzde 2,1'den yüzde 2,7'ye yükseltti.

Söz konusu dönemde çekirdek PCE yüzde 3,7 ile tahminlerin üzerine çıktı. Piyasa beklentisi bir önceki dönem yüzde 2,0 olan çekirdek PCE artış hızının yüzde 3,4'e çıkacağı şeklinde oluşmuştu.

Kişisel tüketim harcamalarında artış yüzde 2,5 seviyesinde geldi. Tahminler önceki dönem yüzde 3,3 olan harcamalarda yüzde 2,8 artış olacağı yönündeydi.

Zincir ağırlıklı fiyatlarda bir önceki dönem yüzde 1,6 olan artış, bu çeyrekte yüzde 3,1 seviyesine çıktı. Analistlerin artış beklentisi yüzde 3,0 olmuştu.