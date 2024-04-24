ABD'de mortgage faizi 5 ayın en yükseğinde

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, 19 Nisan haftasında mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi yüzde 2,7 düşüşle 196,7 puana indi.

MBA'nın yayımladığı ve Foreks Haber ile mail yoluyla paylaştığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi yüzde 1,0 düşüşle 144,2 puan olurken, refinansman endeksi yüzde 5,6 düşüşle 472,7 puana geriledi.

Söz konusu haftada, 30 yıllık mortgage faiz oranı önceki iki hafta görülen 22 baz puan artışa, 11 baz puan daha ekledi ve yüzde 7,24 seviyesine çıktı. Böylece 29 Kasım 2023 tarihinde görülen yüzde 7,37 seviyesinin ardından en yüksek oranı gördü.

MBA Başkan Yardımcısı Joal Kan, "Mortgage oranları geçen hafta da yükselmeye devam ederek 2023'ün sonlarından bu yana en yüksek seviyelerine ulaştı ve başvuru faaliyetlerini kısıtladı. kONUT alıcılarının satın alma kararlarını, satın alınabilirliğin kısıtlı olması ve arzın düşük olması nedeniyle geciktirmesi nedeniyle satın alma başvuruları azaldı." dedi.

Toplam başvurular içinde mortgage finansmanının payı, önceki haftaki görülen yüzde 32,1'ten yüzde 30,8'e indi.

15 yıllık faizinde oran 11 baz puan artışla yüzde 6,75 puan olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 12 puan arttı ve yüzde 6,64 puan seviyesine yükseldi. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi ise 5 puan artışla yüzde 7,45 puan seviyesine çıktı.