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ABD’deki satışlar gümrük şoku yüzünden!

Uzmanlar, ABD varlıklarındaki satışların gümrük politikalarının yarattığı şok kaynaklı olduğunu belirtti.

Haber Merkezi
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ABD’deki satışlar gümrük şoku yüzünden!
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Oxford Economics'ten Innes McFee, ABD varlıklarında son dönemde yaşanan satışların, doların rezerv para birimi statüsüne olan inancın yitirilmesinden ziyade Başkan Trump'ın gümrük vergisi politikalarının yarattığı şoktan kaynaklandığını öne sürdü.

McFee, yine de ABD varlıkları üzerindeki mevcut konjonktürel baskının uzun vadeli bir eğilime dönüşmesi halinde doların rezerv statüsünün zayıflayabileceğini söyledi.

“Bu aşamaya ulaşmak için ticari korumacılığın diğer ciddi politika değişiklikleriyle daha da şiddetlenmesi gerektiğini düşünüyoruz” diye McFee ABD'nin sermaye akışını doğrudan sınırlandıracak önlemler alması ve ABD kamu borç dinamiklerinin sürdürülemez hale gelmesine izin vermesi gerekeceğini vurguladı.

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