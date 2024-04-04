ABD'nin dış ticaret açığı yükseldi

ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,9 artışla 68,9 milyar dolara çıktı. Piyasa beklentisi, dış ticaret açığının bu dönemde 66,9 milyar dolar olması yönündeydi.

Bu dönemde 10 ayın en yüksek seviyesini kaydeden dış ticaret açığı, ocakta 67,6 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Ülkenin ihracatı şubatta yüzde 2,3 artışla 263 milyar dolarlık rekor seviyeye ulaşırken, ithalatı yüzde 2,2 artarak 331,9 milyar dolarla Ekim 2022'den sonraki en yüksek seviyeye çıktı.

Meksika'ya karşı verilen dış ticaret açığı arttı

Söz konusu dönemde ABD, en fazla dış ticaret açığını 21,9 milyar dolarla Çin karşısında verdi.

ABD'nin Meksika'ya karşı verdiği ticaret açığı şubatta 15,3 milyar dolara yükseldi. Ülkenin Japonya ile ticaret açığı ise 6,2 milyar dolara geriledi.

ABD'nin açık verdiği diğer ticaret partnerleri arasında Avrupa Birliği (17,6 milyar dolar), Vietnam (9,6 milyar dolar), Almanya (7,6 milyar dolar), İrlanda (5,3 milyar dolar), Güney Kore (5,2 milyar dolar), Kanada (5,1 milyar dolar), Hindistan (4,4 milyar dolar), Tayvan (4,2 milyar dolar), İtalya (3,4 milyar dolar), Malezya (2,4 milyar dolar), Fransa (800 milyon dolar), Singapur (300 milyon dolar) ve İsrail (300 milyon dolar) yer aldı.

Ülkenin ticaret fazlası verdiği ülkeler ise Güney ve Orta Amerika (5,5 milyar dolar), Hollanda (4,3 milyar dolar), Hong Kong (2,8 milyar dolar), Avustralya (1,6 milyar dolar), İngiltere (800 milyon dolar), Belçika (600 milyon dolar), Brezilya (600 milyon dolar), İsviçre (400 milyon dolar) ve Suudi Arabistan (100 milyon dolardan az) oldu.