Apple, Nvidia ve Microsoft’u gölgede bıraktı! Piyasa değeri tarihi rakama ulaştı

Apple, en değerli şirket sıralamasında yine zirveye oturdu. Nvidia ve Microsoft’u gölgede bırakan Apple 4 trilyon dolarlık tarihi borsa değerine yaklaştı

Apple tarihi kilometre taşına ulaştı, Nvidia ve Microsoft’u geçti

Apple, kasım başından bu yana hisselerinde yaşanan ve piyasa değerine yaklaşık 500 milyar dolar ekledi. Yaklaşık yüzde 16’lık artış ile Apple, 4 trilyon dolarlık kilometre taşına giden yarışta kazancıyla Nvidia ve Microsoft’u gölgede buraktı.

Apple hisselerinde yapay zeka rallisi yaşandı

Maxim Group analistlerinden Tom Forte, Apple hisselerindeki son rallinin “yatırımcıların yapay zekâya olan ilgisini ve bunun bir süper iPhone güncelleme döngüsüne yol açacağı beklentisini” yansıttığını söyledi.

Apple, Almanya ve İsviçre borsalarının toplam değerini geçti

Son kapanış itibariyle yaklaşık 3,85 trilyon dolar değerindeki Apple, Almanya ve İsviçre’nin ana borsalarının toplam değerini gölgede bırakıyor. Silikon Vadisi’nin en byük şirketlerinden olan iPhone trilyon dolarlık kilometre taşlarına ulaşan ilk ABD şirketi oldu.

Devler arasında yapay zeka yarışı sürüyor

Son yıllarda, Microsoft, Alphabet, Amazon ve Meta Platforms gelişmekte olan teknolojiye hakim olmak için öne geçerken, şirket yapay zekâ stratejisini belirlemekte yavaş kaldığı için eleştirilere maruz kaldı.

Yapay zekâdan en çok yararlanan Nvidia’nın hisseleri son iki yılda yüzde 800’den fazla artarken, aynı dönemde Apple’ın hisseleri neredeyse iki katına çıktı.

Apple, haziran ayında üretici yapay zekâ teknolojisini uygulama paketine entegre etme planlarını açıkladıktan sonra aralık ayının başlarında OpenAI’ın ChatGPT’sini cihazlarına entegre etmeye başladı.

Tatil sezonu iPhone 16 serisine yarayacak

Şirketin, tatil alışveriş sezonu için ılımlı bir büyüme tahmini olan mali ilk çeyreğinde genel gelirin “düşük ile orta tek haneli” artmasını beklemesi, iPhone 16 serisinin ivmesi hakkında soru işaretlerine yol açtı.

Ancak LSEG verileri, analistlerin iPhone’lardan elde edilen gelirin 2025 yılında toparlanmasını beklediğini gösterdi.

Morgan Stanley analisti Erik Woodring bir notunda, “Yakın vadeli iPhone talebi hâlâ ılımlı olsa da bu, sınırlı Apple Intelligence özelliklerinin ve coğrafi kullanılabilirliğin bir işlevidir ve her ikisi de genişledikçe, iPhone talebinde bir iyileşme sağlamaya yardımcı olacaktır” dedi ve Apple’ın 2025’e doğru aracı kurumun “en iyi seçimi” olduğunu yineledi.

Apple Trump vergileri ile olası misilleme ile karşı karşıya

Öte yandan Apple, ABD Başkanı seçilen Donald Trump’ın Çin’den gelen mallara en az yüzde 10 gümrük vergisi uygulama sözünü yerine getirmesi halinde misilleme gümrük vergisi riskiyle karşı karşıya.

Woodring, “Apple’ın iPhone, Mac ve iPad gibi ürünlerde, 2018’deki ilk tur Çin gümrük vergilerine benzer istisnalar almasının muhtemel olduğuna inanıyoruz” dedi.

Fed sinyalleri Apple hisselerini geriletti

Apple’ın hisseleri geçtiğimiz çarşamba günü, Fed’in gelecek yıl daha yavaş bir faiz indirimi öngörmesinin ardından Wall Street’te yaşanan satış dalgasının ortasında geriledi ancak yatırımcılar parasal genişleme eğiliminin gelecek yıl hisse senedi piyasalarını desteklemesini bekliyor.

CFRA Research’ün baş yatırım stratejisti Sam Stovall, “Teknoloji, kârlardaki büyüme nedeniyle yatırımcılar tarafından yeni bir savunma sektörü olarak görülüyor. Fed’in eylemi, ihtiyari tüketici ve finansallar gibi diğer döngüsel alanların bazıları üzerinde daha büyük bir etkiye sahip olabilir ve teknoloji üzerinde daha az etkiye sahip olabilir.” dedi.