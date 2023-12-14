Apple o kadar büyüdü ki Avrupa'nın en büyük borsasını devirdi devirecek

Bloomberg’ün derlemesine göre; Paris borsasında işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, çarşamba kapanışı itibarıyla 3,2 trilyon dolar olarak hesaplandı. ABD merkezli teknoloji devi Apple’ın ise piyasa değeri 3,1 trilyon dolar. Apple, dünyadaki en büyük altı borsa dışındaki tüm borsalarda daha büyük.

Apple’ın Paris borsasını daha önce de geride bırakmıştı. Geçen yılın ikinci yarısında merkez bankaları enflasyonla mücadele etmek üzere faiz artırımları yaparken gelen satışlardan dolayı birkaç kez Apple ile Paris borsası arasında yer değişikliği yaşanmıştı.

Apple 1 trilyon dolar değer kazandı

Fransız borsası, Louis Vuitton'un sahibi LVMH ve Birkin çanta üreticisi Hermes International SCA'nın da aralarında bulunduğu lüks tüketim malları şirketlerinin desteğiyle bu hafta rekor seviyeye ulaştı.

Hisse senetleri yaz ortasından itibaren geri çekildi. Ancak son haftalarda enflasyonun düştüğüne ve dolayısıyla faizlerin zirve yapmış olabileceğine dair kanıtlar arttıkça ve ABD'de bir durgunluk belirtisi görülmedikçe yeniden yükselişe geçti.

ABD'de de aynı durum, teknoloji hisselerinde, özellikle de en büyük şirketlerde yeni bir artışa neden oldu. Apple 2023 yılında yüzde 50'den fazla yükselerek piyasa değerine yaklaşık 1 trilyon dolar ekledi.