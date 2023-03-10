ArcelorMittal'den çelik fiyatlarında yükseliş beklentisi

ArcelorMittal CEO'su, çelik üretiminden karbonun çıkarılmasının fiyatları yaklaşık yüzde 10 ila yüzde 20 artıracağını ifade etti.

Dünya'nın en enerji yoğun endüstrilerinden biri olan ve küresel yıllık karbondioksit emisyonlarının yaklaşık yüzde 8'ini oluşturan küresel çelik endüstirisi, emisyonların azaltılması için baskı altında.

CEO Aditya Mittal, "Ön tahminlerimize göre çeliği karbonsuzlaştırmanın maliyeti o kadar da engelleyici değil, bu nedenle sistem bunu kaldırabilir. Buna rağmen bence çeliğin maliyeti yüzde 10 ila yüzde 20 artacaktır," dedi. Bunun ortalama bir otomobilin maliyetini yaklaşık 100-200 dolar artıracağını da sözlerine ekledi.