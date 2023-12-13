Arjantin, para birimini devalüe edecek

Arjantin'in yeni Ekonomi Bakanı Luis Caputo, ülkenin son on yıllardaki en kötü krizini düzeltmeyi amaçlayan ekonomik şok terapisi ile pesoyu yüzde 50'den fazla zayıflatarak dolar başına 800'e düşüreceklerini, enerji sübvansiyonlarını keseceklerini ve kamu işleri ihalelerini iptal edeceklerini söyledi.

Caputo, Cumhurbaşkanı Javier Milei'nin Pazar günü göreve gelmesinin ardından bir önlem paketi açıklarken, planın kısa vadede acı verici olacağını ancak mali açığı azaltmak ve üç haneli enflasyonu düşürmek için gerekli olduğunu söyledi.

Caputo, "Amaç basitçe felaketten kaçınmak ve ekonomiyi tekrar rayına oturtmaktır" dedi.

Ülkenin GSYH'nin yüzde 5.5'ine ulaşan derin mali açıkla mücadele etmesi gerektiğini söyleyen Caputo, Arjantin'in son 123 yılın 113'ünde mali açık verdiğini ve bunun da ekonomik sıkıntıların nedeni olduğunu belirterek, "Bu sorunu kökünden çözmek için buradayız. Bunun için mali açık bağımlılığımızı çözmemiz gerekiyor" diye konuştu.

IMF Başkanı: Tedbirleri memnuniyetle karşılıyorum

IMF Başkanı Kristalina Georgieva "kararlı tedbirleri memnuniyetle karşılıyorum" dedi ve bunu "istikrarı yeniden tesis etme ve ülkenin ekonomik potansiyelini yeniden inşa etme yolunda önemli bir adım" olarak nitelendirdi.

IMF yaptığı açıklamada önlemleri "cesur" olarak nitelendirdi ve son aylarda yaşanan "ciddi politika aksaklıklarının" ardından "ekonominin istikrara kavuşmasına yardımcı olacaklarını ve daha sürdürülebilir ve özel sektör öncülüğünde bir büyüme için temel oluşturacaklarını" söyledi.