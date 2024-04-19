Avrupa'da doğal gaz fiyatları geriledi

Hollanda TTF'de Mayıs teslimi doğal gaz fiyatı sabah saatlerinde megavat/saat başına 33,884 euro seviyesine kadar çıkmıştı. Şu sıralarda düne göre yüzde 2,07 düşüşle 31,33 euro seviyesinde.

Bloomberg Intelligence'da kıdemli endüstri analisti olan Patricio Alvarez, "Hürmüz Boğazı'ndaki büyük transit durmaları, arzı yerinden oynatabilecek ve AB-27'nin güçlü depolama yapısını tehdit edebilecek bir kuyruk riskidir" dedi.

Bu haftanın başlarında Energy Aspects Ltd. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmaya yönelik bir hamlesinin "çok düşük bir ihtimal" olduğunu belirtirken Katar'ın ihracatının bir ay süreyle durdurulmasının küresel LNG arzını 6 milyon ton azaltacağını ekledi.

Analistler, "Katar ihracatının çoğu Süveyş'in doğusundaki pazarlara gönderildiği için herhangi bir kesinti en çok Asya'yı etkileyecektir" dedi.

Asya'nın süper soğutulmuş yakıta olan iştahı artarken Avrupa'nın LNG ithalatı halihazırda mevsimsel ortalamaların altında seyrediyor. Energy Aspects, yeraltı depolama sahalarına enjeksiyonların gerçekleştiği Nisan-Ekim dönemi için LNG ithalat tahminini düşürdü.