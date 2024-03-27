Avrupa'da saatlik işçi maliyeti arttı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinde 2023 yılında saatlik işçi maliyetlerine ilişkin verilerini yayımladı.

Verilere göre, Euro Bölgesi'nde saatlik iş gücü maliyetleri, geçen yıl 2022’ye kıyasla yüzde 4,8 artış gösterdi. AB üyesi 27 ülkede ise saatlik iş gücü maliyeti, geçen yıl önceki yıla göre yüzde 5,3 arttı.

Böylece, 2023'te saatlik iş gücü maliyetleri ortalaması AB'de 31,8 euro, Euro Bölgesi'nde ise 35,6 euro seviyesinde belirlendi.

Geçen yıl AB ülkeleri arasında saatlik iş gücü maliyetleri 9 euro ila 53,9 euro arasında değişim gösterdi.

AB ülkeleri arasında en yüksek iş gücü maliyeti 53,9 euro ile Lüksemburg'da gerçekleşti. Saatlik iş gücü maliyeti Danimarka'da 48,1 euro ve Belçika'da ise 47,1 euro oldu.

Geçen yıl AB'de en düşük saatlik iş gücü maliyeti ise 9,3 euro ile Bulgaristan'da görüldü. Bulgaristan'ı, 11 euro ile Romanya, 12,8 euro ile Macaristan izledi.