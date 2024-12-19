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Birleşme ve satın almalarda 2025’te zirve bekleniyor

Küresel birleşme ve satın alma hacminin önümüzdeki yıl son dört yılın en yüksek seviyesine ulaşması bekleniyor.

Haber Merkezi
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Birleşme ve satın almalarda 2025’te zirve bekleniyor
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Trump'ın daha az düzenleme, daha düşük kurumlar vergisi ve genel olarak iş dünyası yanlısı bir duruş vaat etmesiyle, küresel birleşme ve satın alma (M&A) hacminin önümüzdeki yıl son dört yılın en yüksek seviyesi olan 4 trilyon doları aşması bekleniyor.

Geçen yılın aynı döneminde 2,76 trilyon dolar olan küresel birleşme ve satın alma hacmi, 2024'ün ilk 11 ayında 3,2 trilyon dolar olarak gerçekleşti.

Yatırım uzmanları, öngörülemeyen faiz oranları ve anlaşmaların tamamlanmasını zorlaştırabilecek potansiyel tarife sorunları hakkında endişelerini dile getirdi. Bununla birlikte, özellikle sınır ötesi işlemler ve sektör konsolidasyonlarında büyüme beklentileri konusunda umutlu olmaya devam ediyorlar.

Yatırım camiası, şirketlerin coğrafi ayak izlerini yeniden düzenlemeyi ve daha yüksek getirili ana işlere odaklanarak öz sermaye hikayelerini basitleştirmeyi amaçladıkları için, olumlu düzenleyici iklim değişikliklerinin etkisiyle birleşme ve satın alma faaliyetlerinin artmasını bekliyor.

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