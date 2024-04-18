Bulgaristan'ın Euro Bölgesi'ne katılımı ertelenebilir

Bulgar Haber Ajansı'na (BTA) açıklamalarda bulunan Radev, "Bulgaristan Haziran ayında enflasyon kriterini karşılayamaz ve bunu 2024 yılı sonlarında karşılayabilirse, Euro Bölgesi'ne 1 Ocak yerine 2025 yılı sonlarında katılmak bu aşamada daha olası bir senaryo." dedi.

ECB'nin bir sonraki iki yıllık yakınsama raporu Haziran ayında yayınlanacak. Euro para birimine katılmaya aday her adayın performansına ilişkin ülke bazında değerlendirmeler içerecek.

Bulgaristan'ın Mart ayındaki yıllık enflasyonu yüzde 3,5'e düştü; Ancak bu, Euro Bölgesi'ne katılmaya yetecek kadar düşük olmayabilir. Katılmak için bir ülkenin enflasyon oranı, en iyi performans gösteren üç üye ülkenin oranının yüzde 1,5 puan üzerinde olamıyor.