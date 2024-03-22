Çin, 20,7 milyar dolarlık dış yatırım yaptı

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong 21 Mart’ta düzenlenen basın toplantısında, Çinli işletmelerin yılın ilk iki ayında “Kuşak ve Yol” güzergahı üzerinde bulunan ülkelere yaptıkları finansal olmayan doğrudan dış yatırımların yüzde 0.6 oranında artarak toplam 4 milyar 609 milyon doları geçtiği bilgisini verdi.

Sözcü He, söz konusu iki ayda tamamlanan dış sözleşmeli projelerin cirosunun yüzde 9 artışla 19 milyar 178 milyon doları geçmesinin yanı sıra, yeni imzalanan sözleşmelerin tutarının ise yüzde 12.1 yükselerek 27 milyar 105 milyon doları aştığını belirtti. Sözcü, bunlar arasında Çinli şirketlerin Kuşak ve Yol İnisiyatifi’ni ortaklaşa inşa eden ülkelerde tamamladıkları sözleşmeli projelerin cirosunun yüzde 9.6 artışla 15 milyar 478 doları ve yeni imzaladıkları sözleşmelerin tutarının ise yüzde 17.7 artışla 22 milyar 624 milyon doları geçtiğini söyledi.