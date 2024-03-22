ECB'nin faiz indirimi olasılığı arttı

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, Euro Bölgesi enflasyonunun önümüzdeki yıl Avrupa Merkez Bankası'nın yüzde 2'lik hedefine geri döneceğini, bu nedenle faiz indiriminin muhtemelen haziran ayına kadar gelebileceğini söyledi.

MNI'ya konuşan Nagel "Yaz tatilinden önce ilk faiz indirimini görme olasılığımız artıyor. Bunu olasılıklara dökecek olursam, kesinlikle Haziran ayında bir şey Nisan ayından daha yüksek bir olasılığa sahip" dedi.