EBRD Başkan Yardımcısı Rigterink, Şimşek ve Karahan ile görüşecek

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Birinci Başkan Yardımcısı ve Müşteri Hizmetleri Grubu Başkanı Jürgen Rigterink, 24 Mart'ta Türkiye'ye dört günlük bir ziyaret gerçekleştirecek.

EBRD'den yapılan açıklamaya göre, depremden etkilenen şehirleri ziyaret edecek olan Rigterink, İstanbul ve Ankara'da aralarında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Fatih Karahan da dahil olmak üzere üst düzey görüşmeler gerçekleştirecek.

“Hükümet yetkilileriyle bir araya gelmeyi bekliyorum”

Ziyareti öncesinde açıklamalarda bulunan Rigterink, Türkiye'nin felaketten bu yana uğraştığı zorluklara dikkat çekti. Özellikle bölgedeki ekonomiyi sarsan yıkıcı depremlerin ardından Türkiye için zorlu bir yıl olduğunu belirten Rigterink, "EBRD, geçtiğimiz yıl 2,5 milyar euroluk rekor bir yatırıma ulaşarak Türkiye'ye güçlü desteğini gösterdi. Hızlı ve sağlam yanıtımızın, geçen yılki yatırımların yaklaşık yüzde 30'unu temsil eden bölgedeki şirketlere ve bireylere 800 milyon eurodan fazla kaynak sağlamasından gurur duyuyorum." dedi.

Rigterink, devamında şunları kaydetti: “Türkiye'ye gelmeyi her zaman çok seviyorum ve şu ana kadar elde edilenleri ve EBRD'nin bölgenin toparlanmasına yardımcı olmak için daha fazla neler yapabileceğini tartışmak için ilgili paydaşlarla bir araya gelmeyi dört gözle bekliyorum. Ayrıca, Türkiye'deki yatırım ortamını ve uzun süreli işbirliğimizi görüşmek üzere hükümet yetkilileriyle bir araya gelmeyi bekliyorum.”