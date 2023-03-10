Çin, artan demir cevheri fiyatlarına müdahale edebilir

Çin devletine ait Shanghai Securities Journal gazetesi tarafından yapılan bir habere göre,Çinli yetkililerin yükselen demir cevheri fiyatlarını durdurmak için adımlar atabileceği belirtildi. Alınacağı düşünülen önlemler hakkında ise detay verilmedi.

Haber, Çin devlet planlama kuruluşunun geçen hafta yükselen fiyatlarla nasıl başa çıkılacağı konusunda uzman tavsiyesi aradığını söylemesinin ardından geldi. Gün içi demir cevheri fiyatları Cuma günü ton başına 932,5 yuan'a (133,90 dolar) ulaşarak Mayıs 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Çelik talebi aylar süren durgun ekonomik büyümenin ardından, yeni yeni toparlanmaya başladı ve fiyatlar Kasım ayından bu yana yaklaşık yüzde 50 arttı.