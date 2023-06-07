Çin'in ihracatı mayıs ayında düştü, ithalat yavaşladı

Asya’nın en büyük ekonomisi Çin'in ihracatı mayıs ayında yıllık bazda beklenenden çok daha hızlı bir şekilde yüzde 7,5 düşerken, ithalat ise yüzde 4,5 oranında azaldı.

Ekonomistler anketlerine göre ihracatın % 0,4 daralması ve ithalatın % 8,0 düşmesi bekleniyordu.

İlk çeyrekte beklentileri aşan analistler, zayıf küresel talebin devam etmesi nedeniyle fabrika üretiminin yavaşlamaya devam etmesi nedeniyle yılın geri kalanı için ekonomiye ilişkin beklentilerini düşürüyor.

DÜŞÜK ÇİN TALEBİ ASYA BÖLGESİNİ DE OLUMSUZ ETKİLİYOR

Zayıf Çin talebi bölgedeki diğer büyük ekonomilere de zarar veriyor. Geçen hafta Güney Kore'den gelen veriler Çin'e yapılan sevkiyatların mayıs ayında % 20,8 azaldığını ve aylık bazda tüm yıl boyunca düşüş yaşandığını gösterdi.

Resmi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) geçen hafta, Çin'in fabrika faaliyetlerinin zayıflayan talep nedeniyle mayıs ayında beklenenden daha hızlı daraldığını gösterdi.

BÜYÜME HEDEFİ YÜZDE 5

Mayıs ayı PMI alt endeksleri fabrika üretiminin genişlemeden daralmaya geçtiğini gösterirken, yeni ihracatlar da dahil olmak üzere yeni siparişler ikinci ayda da düştü.

Pekin yönetimi, 2022 hedefini büyük ölçüde ıskaladıktan sonra bu yıl için yüzde 5 civarında oldukça mütevazı bir büyüme hedefi belirledi.