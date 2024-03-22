ECB Başkanı Lagarde: Enflasyon düşmeye devam edecek

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Birliği liderler zirvesine katılarak sunum yaptı.

Lagarde, AB liderlerine yaptığı konuşmada, Euro Bölgesi'nin enflasyon oranının düşmeye devam edeceğini, ekonomik büyümenin artan alım gücünün etkisiyle ise yıl içinde toparlanmaya başlayacağını söyledi.

Euro bölgesinin ekonomik dayanıklılığının daha yüksek üretkenliğe , verimliliğe ihtiyaç duyduğunu da anlatan Lagarde, bunun da daha yüksek yatırım gerektirdiğini vurguladı.

Lagarde, sermaye piyasası birliğinin yatırımları teşvik etmek için kilit önemde olduğunu ifade etti.