ECB'nin faiz kararı öncesi Alman tahvillerinde düşüş

Almanya'nın 10 yıl vadeli devlet tahvili (Bund) getirileri, tüccarların ECB toplantısından herhangi bir sürpriz ortaya çıkarıp çıkarmayacağını görmek için bekledikleri ortamda, üç haftanın en düşük seviyelerinde yatay seyrediyor.

Euro bölgesi bloğu için gösterge olan 10 yıllık Bund getirisi %2,42'de çok az değişiklik gösterdi. Getiri dün %2,408 ile üç haftanın en düşük seviyesini görmüştü.

Piyasa fiyatlaması şu anda ECB'nin bu yıl yaklaşık 45 baz puan daha faiz indirimine gideceği beklentisini yansıtıyor; Eylül ayındaki toplantıya kadar 25 baz puanlık bir hamle daha yapılma olasılığı daha yüksek -Ekim ayındaki toplantı tamamen fiyatlanmış durumda- ve aralık ayına kadar da makul bir ihtimal var.

ECB politika kararını 15:15 açıklayacak ve ardından Başkan Christine Lagarde 15:45'te bir basın toplantısı düzenleyecek.

ING analistleri bir notta, “Temel çizgimiz, verilere bağlı bir yaklaşımı yineleyen bir ECB olmaya devam ediyor, bu da Eylül ayında bir kesinti için ileriye dönük bir rehberlik olmadığı anlamına geliyor. Piyasalar gevşeme döngüsüne yaklaşan bir ECB arıyor gibi göründüğünden, bu durumda Euro faizleri yükselebilir” dedi.

İtalya'nın 10 yıllık tahvil getirisi ile son üç ayın en düşük seviyesinden çok az değişiklik gösterdi ve İtalyan ve Alman Bundları arasındaki fark baz puanda sabit kaldı ve Fransa'daki seçimlerin Avrupa'da yarattığı siyasi belirsizlik nedeniyle haziran ayında 160 baz puanın üzerine çıkmasından bu yana anlamlı bir şekilde daraldı.

ECB faiz beklentilerine daha duyarlı olan Almanya'nın iki yıllık tahvil getirisi %2,77 ile çok az değişiklik gösterdi.