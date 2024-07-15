Fed Başkanı Powell: Son enflasyon verilerinde ilerleme var

Fed Başkanı Powell Washington Ekonomi Kulübü’nde ekonomiye yönelik açıklamalarda bulundu.

Powell son enflasyon rakamlarına atıfta bulunarak “İkinci çeyrekteki son üç enflasyon verisi, enflasyonun hedefe ilerlediğine dair güven aşıladı” değerlendirmesini yaptı.

Bloomberg HT'nin haberine göre Powel, bu yıl enflasyonun yavaşlamaya devam etmesinin beklendiğini belirterek enflasyonun yüzde 2’lik hedefe sürdürülebilir biçimde düştüğüne dair daha fazla güven kazanana dek beklemeleri gerektiği söylemini yineledi.

Powell ekonominin son birkaç yılda çok iyi performans gösterdiğini söyledi.

Fed Başkanı istihdam piyasasının daha iyi bir dengeye oturduğunu vurguladı. Powell faiz indirim zamanlamasına dair ise bir sinyal vermedi.

Fed’in bir sonraki toplantısı 30-31 Temmuz’da gerçekleşecek.