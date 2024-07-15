Ünlü teknoloji yatırımcısından Nvidia tahmini: Hisse fiyatı 20 bin doları görebilir

Tesla ve Amazon gibi şirketlere yaptığı erken dönem yatırımlarla tanınan ünlü teknoloji yatırımcısı James Anderson, FT'de yer alan habere göre "En iyimser sonuçta Nvidia'nın potansiyel ölçeği, hem daha önce gördüğümden çok daha yüksek hem de çift haneli trilyonluk bir piyasa değerine yol açabilir. Yapay zeka müşteriler için çalışır noktaya gelirse ve Nvidia'nın bu alandaki liderliği devam ederse, bu bir tahmin değil bir olasılık olur" iddiasında bulundu.

Gazete Duvar'ın derlediği bilgilere göre Nvidia, OpenAI'nin ChatGPT'si gibi güçlü üretken yapay zeka modellerini eğitebilen ve çalıştırabilen çiplere yönelik talep patlamasından en çok yararlanan şirket oldu.

Apple'ın trilyon dolarlık değerlemeye ulaşan ilk şirket olduğu Ağustos 2018'de şirketin değeri yaklaşık 150 milyar dolardı ve bu rakam bugün 20 kat arttı.

CEO'su Jensen Huang'ın şirketin yeni bir "sanayi devriminin" merkezinde olduğunu ilan ettiği Nvidia, haziran ayında Microsoft ve Apple'ı kısa süreliğine geride bırakarak dünyanın en değerli halka açık şirketi haline gelmişti.

Geçen yıl İtalyan Agnelli ailesinin holding şirketiyle birlikte Lingotto Investment Management'ı kuran ve en büyük pozisyonu Nvidia olan 650 milyon dolarlık bir fonu yöneten Anderson, şirketin "sürekli üstel ilerlemesi, donanım ve yazılımdaki rekabetçi avantajları, kültürü ve liderliği tam da aradığımız şeyler" dedi.

Anderson en çok Baillie Gifford'da geçirdiği neredeyse 40 yıllık profesyonel kariyeriyle tanınıyor. Burada, 2016 yılında Nvidia'yı ilk satın alan amiral gemisi Scottish Mortgage Investment Trust'ı yönetti ve Edinburgh merkezli fonun teknoloji yatırımlarının sürpriz yıldızı haline gelmesine yardımcı oldu.

Scottish Mortgage, Nvidia'da bir pozisyon açtığında, "Ana itici gücün ne olacağı belli değildi - oyun mu, kripto mu, otonom sürüş mü, yoksa yapay zeka mı olacağına karar vermedik ama yatırımı olayların akışına bıraktık" diyor Anderson.

Anderson bu yıl yatırımcılarına gönderdiği bir mektupta Nvidia ile ilgili iddialarını şöyle özetledi: "Veri merkezi yapay zeka çip talebindeki gerçek büyüme yılda yaklaşık yüzde 60 oranında gerçekleşti. Önümüzdeki on yıla bakıldığında, sadece veri merkezi gelirlerinde yüzde 60'lık büyüme ve mevcut marjların değişmediği 10 yıl varsayarsak, hisse başına bin 350 dolarlık kazanç ve hisse başına yaklaşık bin dolarlık serbest nakit akışı anlamına gelir. Yüzde 5'lik bir serbest nakit akışı getirisi varsayıldığında, bir Nvidia hissesi 10 yıl içinde 20 bin dolar değerinde olabilir ve bu da 49 trilyon dolarlık bir piyasa değerine karşılık gelir. Bu tür bir sonucun ortaya çıkma olasılığı yüzde 10-15."

Bu gerçekten büyük bir iddia çünkü S&P 500'deki tüm şirketlerin mevcut toplam piyasa değeri yaklaşık 47 trilyon dolar.

Anderson, bu yolun dalgalı olmasının muhtemel olduğunu ve Nvidia'nın önce yüzde 35-40 veya daha fazla düşüş yaşamasının kendisini şaşırtmayacağını da sözlerine ekledi, bu durumda daha fazla alım yapacağını umduğunu da söyledi.

Nvidia şu anda önümüzdeki yıl için tahmini hisse başına kazancının 47 katından fazla işlem görüyor ve S&P 500'ün bu yılki yüzde 17,7'lik kazancının neredeyse yüzde 30'undan sorumlu.

Üretken yapay zekanın abartılıp abartılmadığı sorusuna da değinen Anderson, "temel ve tüketici görevleri için dar kapsamlı üretken yapay zeka abartılmış olabilir, ancak biz asıl meseleyi otonom sürüş, robotik ve ilaç keşfi de dahil olmak üzere 10 yıl içinde ciddi sorunları çözüp çözemeyeceği olarak görüyoruz. Ve bu anlamda abartının tam tersi. Nvidia bu alanları destekleme ve sağlama konusunda sessizce ama kararlı bir şekilde liderlik ediyor" dedi.