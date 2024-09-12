Fed'den faiz indirimi beklentileri netleşti

Goldman Sachs Group CEO'su David Solomon, istihdam piyasasında ortaya çıkan zayıflık işaretleri nedeniyle Fed'in beklenenden daha büyük bir faiz indirimine gitme şansının hala olduğunu söyledi.

Solomon, CNBC'ye verdiği röportajda, ABD merkez bankasının daha standart olan 25 baz puanlık bir hamle yerine 50 baz puanlık bir indirim potansiyeline atıfta bulunarak, "İşgücü piyasasında daha fazla yumuşamaya dayalı olarak 50 için yapılacak bir durum var" dedi.

Solomon, en iyi tahmininin muhtemelen çeyrek puanlık bir indirime gidecekleri yönünde olduğunu ancak Fed'in yıl sonuna kadar faizi iki ya da üç kez düşürebileceğini söyledi.

JPMorgan hala Fed'in önümüzdeki hafta 50 baz puanlık bir faiz indirimi yapmasını bekliyor

JPMorgan, Fed'in 17-18 Eylül'de gerçekleştirilecek toplantıda 50 baz puanlık faiz indirime gideceği öngörüsüne sadık kalmaya devam ediyor.

"TÜFE raporu bazı FOMC üyelerini 25 baz puanlık bir indirime yöneltebilir" değerlendirmesini yapan JPMorgan, "Biz, gelen verileri 50 baz puanlık bir hamle için hala ikna edici bir durum görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Citi, Fed'in 50 baz puanlık indirim yapacağı beklentisini 25 baz puana çekmişti.

Fed'den 25 baz puanlık faiz indirimi beklentisi öne çıktı

Westpac, ABD'de çekirdek enflasyonun aylık bazda beklenenden biraz daha yüksek çıkmasının, yatırımcıların Fed'in Eylül toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indirimine yaklaşmasına neden olduğunu söyledi.

FX danışmanlık şirketi QuantArt Market Solutions'ın genel müdürü Srinivas Puni, "ABD enflasyonunun aradan çıkmasıyla birlikte, temel durum önümüzdeki hafta 25 baz puanlık (bps) bir Fed kesintisi için. Yine de 2024 yılında toplam 100 baz puanlık kesinti bekleniyor, bu da Kasım/Aralık döneminde 50 baz puanlık bir kesinti anlamına geliyor. Doların seyri şimdi Fed'in piyasa çizgisine gelip gelmeyeceğine ve gerçekten dört kesintiye gidip gitmeyeceğine bağlı." değerlendirmesini yaptı.

CME Fedwatch'a göre, gelecek haftaki toplantıda 25 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığı yüzde 87 olarak fiyatlanıyor, 50 baz puanlık faiz indirimi ihtimali ise yüzde 13'e gerileyerek enflasyon verisi öncesindeki seviyenin yarısına düştü.