ABD'nin açıkladığı enflasyon rakamının ardından Fed beklentileri değişti

Fed’in gelecek haftaki toplantısında faiz indirim beklentileri Ağustos enflasyon verisinin açıklanmasıyla 25 baz puana geriledi.

ABD’de yıllık enflasyon Ağustos’ta yüzde 2,9’dan yüzde 2,5’e geriledi. Bu, Şubat 2021’den beri en düşük seviye oldu. Çekirdek enflasyon da önceki aya kıyasla değişmeyerek yüzde 3,2 oldu. Aylık çekirdek enflasyon ise yüzde 0,2’den yüzde 0,3’e çıktı.

Bloomberg HT'nin derlediği habere göre Veri sonrası bu ay için daha büyük indirim beklentileri geri çekildi. Citigroup ekonomistleri gelecek hafta 50 baz puanlık indirim beklentisini revize etti. Bu sene toplam 125 baz puan indirim beklentisini ise korudu.

JPMorgan ise bu ay 50 baz puan indirim bekleyen tek kurum oldu.

JPMorgan Varlık Yönetimi’nden David Kelly Bloomberg’e verdiği mülakatta enflasyonun ılımlılaştığını belirterek “artık önemli bir enflasyon problemi yok. Rakamlar, Fed’in acil bir aksiyon almasını da gerektirmiyor. Haftaya 25 baz puanlık indirim memnun edici olur” değerlendirmesini yaptı.

Fed enflasyonun yavaşlamasıyla beraber faiz oranlarını Temmuz 2023’ten beri yüzde 5,25-5-50 bandında tutuyor.

Swap piyasalarında ise 18 Eylül’de 25 baz puanlık indirim ihtimali yüzde 100 olarak fiyatlanıyor.