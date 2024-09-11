Cevdet Yılmaz: Enflasyon yıl sonunda yüzde 41,5'e düşecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Sanayi Odası'nın büyükelçiler resepsiyonunda yaptığı açıklamada, enflasyonun eylül ayında kırklı rakamlara, yıl sonunda ise yüzde 41,5'a düşeceğini belirtti. Yılmaz, 2024'te enflasyonun yüzde 20'nin altına, 2026'da ise tek haneli seviyelere ineceğini vurguladı.
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ANKARA (EKONOMİ)
Ankara Sanayi Odasının büyükelçiler resepsiyonuna katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz eylül ayında kırklı rakamlara düşecek enflasyonun yıl sonunda Merkez Bankası'nın tahmin aralığında olan yüzde 41,5'a düşeceğini söyledi. Enflasyonun gelecek yıl yüzde 20'nin altına ineceğini belirten Yılmaz 2026 yılında ise tek haneli seviyelere ineceğini vurguladı.
Ekonomi