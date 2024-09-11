Hyundai'nin Santa Fe modeli satışa sunuldu: İşte fiyatı!

Şirketten yapılan açıklamaya göre Hyundai'nin 24 yıl önce satışa sunduğu Santa Fe modeli, 2023'te beşinci nesliyle tekrar SUV dünyasında dikkatleri üzerine çekiyor. Hyundai, Santa Fe modelini Türkiye'de satışa sundu. Benzinli Turbo 1.6 litrelik hibrit modeli 3 milyon 995 bin liradan satışa sunuldu.

Birinci jenerasyondan son haline kadar çok fazla değişim ve gelişim gösteren Santa Fe, aynı zamanda markanın global olarak en çok satılan ve en çok beğenilen SUV modellerinden biri oldu.

Adını Amerika'daki Santa Fe şehrinden alan model, bagaj kapasitesini artırarak yaşam tarzına dayalı işlevselliğe öncelik veriyor. Yeni Santa Fe'nin açık hava ve şehir içi kullanımını birlikte sunabilen kimliği, SUV pazarında modelin farkındalık yaratmasına yardımcı olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, 24 yıl önce satışa sundukları Santa Fe'nin, dünya çapında 6 milyondan fazla satarak kendi segmentinde büyük bir başarı gösterdiğini belirtti.

Berkel, şunları kaydetti:

"Tamamen yenilenen beşinci nesil Yeni Santa Fe'yi ülkemizde de satışa sunmaktan büyük bir heyecan duyuyoruz. Yeni Santa Fe, lüks ve premium SUV modelleri tercih eden kullanıcılar için yüksek kalitesi, geliştirilmiş sürüş dinamikleri, verimli hibrit motoru ve artırılmış iç mekan konforuyla güçlü bir tercih sebebi olacak. Yeni Santa Fe, markamızın SUV segmentindeki performansıyla birlikte aynı zamanda marka imajına ve gelecek modellerimize de ışık tutacak."

Genel olarak Santa Fe'nin tasarımı, kare şeklindeki oranlarıyla karakterize edilen rafine bir tasarım olaark öne çıkıyor.

Otomobilin dış görünümü, daha uzun dingil mesafesi ve daha geniş bagaj kapağı alanı sunarken, aracın ön kısmı, tasarımda baskın bir şekilde öne çıkıyor. H şeklindeki tasarım öğeleri, krom radyatör ızgarası deseni ve geniş bir görüntü yansıtan yatay bir düzenle harmanlanıyor. Ön profil, H şeklindeki ışıklarıyla ve ayırt edici motife katkıda bulunan bir süslemeyle destekleniyor.

Santa Fe, Türkiye'de 7 farklı gövde rengiyle satışa sunuluyor

H-light LED lambalar, birleşik bir çizgide birleşirken aynı zamanda aracın krom radyatör ızgarasıyla uyum sağlıyor. Santa Fe'nin stili, tamamlayıcı bir tavan ve kemer çizgisiyle daha da güçlendiriliyor. 20 inçlik alaşım jant tasarımı, genel olarak sofistike ve aynı zamanda şık görünüme katkıda bulunuyor. Köprü tipi bir tavan rayına yer verilirken off road kullanımı da vurgulanmış oluyor. Bununla beraber A sütunundan başlayarak bagaj kapağına kadar uzanan camlar da iç mekandaki ferahlığı artırıyor.

Arka tampondaki sinyaller ve geri vites lambalarını birleştirerek rafine bir sofistike görüntü sunan otomobil, gri renkli logo ve yeni Santa Fe yazısıyla da lüks dokuyu destekliyor. Santa Fe'nin arka tasarımı, Hyundai'nin yenilikçiliğini ve tasarımdaki farkındalığını temsil ediyor. Bu arada Santa Fe, Türkiye'de 7 farklı gövde rengiyle satışa sunuluyor.

Yeni Santa Fe, dört farklı renk seçeneğine sahip geniş iç mekanında yenilikçiliği ve konforu harmanlıyor. Detaylara dikkat edilerek tasarlanan model, iç mekanında çok sayıda depolama ve saklama gözü seçeneği sunarak yolcu rahatlığını ön planda tutuyor.

Santa Fe’nin sürücü bölümünde tasarım ve son teknoloji hissi öne çıkıyor. Kapılar açılır açılmaz artan kalite hissiyatını sergilemeye başlayan SANTA FE, H şeklindeki gizli ambiyans ışıklarıyla şovunu yapmaya başlıyor. Kokpitin altına doğru yerleştirilen 6,6 inçlik klima kontrolü de kendine özel bir dijital ekrana sahip. Animasyon efektlerine sahip büyük bir dokunmatik ekran aracılığıyla çeşitli iklim işlevlerini ön plana çıkarıyor. Bu arada kokpitin dört bir yanı deri döşemeyle kaplanarak kalite vurgusu ön planda tutuluyor.

Orta konsoldaki bardak tutucular, maksimum 105 milimetre çapındaki büyük kapasiteli bardaklara yer sağlarken, hem stil hem de işlevselliği ön planda tutan detaylarla hazırlanan Santa Fe'nin kabinindeki orta kol dayama ise hem öne hem de arkaya doğru açılarak hem sürücüye hem de arkadaki yolculara anında depolama alanı sağlıyor.

Yedi kişilik oturma kapasitesine sahip Santa Fe, yeniden tasarlanan koltuk sisteminde konfor sunuyor. Ergonomiye odaklanılarak tasarlanan koltuk sistemi, en yüksek yolcu konforu seviyelerine hitap ediyor. Entegre Hafızalı Koltuk (IMS) özelliği, sürücü için öne arkaya kaydırma ve sırt yatırma dahil olmak üzere bireysel koltuk konumlandırma ayarlarını ezberleyerek kişiselleştirmeyi bir üst seviyeye taşıyor.

Üçüncü sıra koltuğun ayarlanabilir yatırma özelliği de rahat oturma pozisyonu sağlıyor ve ISOFIX'in dahil edilmesiyle ekstra bir güvenlik katmanı elde ediliyor. Bu donanım, özellikle çocuk oto koltukları için güvenli bir sabitleme sağlamış oluyor. Ayrıca, Arka Yolcu Uyarısı (ROA) sistemi de bulunuyor. Bu sistem, araçtan inerken herhangi bir yolcu, eşya ve evcil hayvan unutulmaması için sürücüyü görsel ve işitsel olarak uyarıyor.

Gelişmiş güvenlik donanımlarıyla koruma

Geliştirilmiş çarpışma sistemiyle listeye başlayan YeniSanta Fe, üst düzey özellikleriyle güvenliğe öncelik veriyor. Yüksek mukavemetli çelikle üretilen gövde, güçlendirilmiş bağlantı noktaları ve gelişmiş ADAS adaptif sürüş sistemleriyle dikkati çekiyor. Sürücü sırası, merkez ve yan hava yastıkları dahil olmak üzere toplam 10 hava yastığı içeren güvenlik paketi, her yönden çarpışmalara karşı optimum koruma sağlıyor.

Türk tüketicisine yeni bir hibrit alternatifi

Yeni Santa Fe, Türkiye'de farklı kullanım tarzlarına da olanak sağlayan benzinli turbo hibrit motor seçeneğiyle sunuluyor. Verimli bir performansa ve aynı şekilde düşük yakıt tüketimine sahip 1.6 litrelik turbo beslemeli motor, 1.49 kWh'lık bataryaya sahip elektrik motoruyla kombine ediliyor.

Böylelikle 215 beygir güç üreten hibrit otomobilin maksimum torku ise 367 Nm. Yeni Santa Fe, 0'dan 100 kilometre hıza 9.8 saniyede çıkarken ortalama olarak da 7.3 lt yakıt tüketiyor. Hyundai'nin üstün dört tekerden çekiş teknolojisi, Yeni Santa Fe modelinde de kullanılıyor. Akıllı dört çeker sistem, yol ve sürüş şartlarına göre tekerleklere iletilen gücü sensörler sayesinde otomatik olarak gerçekleştiriyor. Eğim kontrolüyle de özellikle dik ve engebeli arazi koşullarında otomatik olarak fren uygulayarak güvenli bir iniş sağlıyor. Bu arada Hyundai Santa Fe, Türkiye'deki az sayıda satışa sunulan 1.6 litrelik dört çeker modellerden biri.

Türkiye’de "Progressive" donanım seviyesiyle satışa sunulan Santa Fe 1.6 Hibrit, "ECO" veya "SMART" modu seçildiğinde sürücülerin direksiyon arkasına yerleştirilen vites kulakçıklarıyla rejeneratif frenleme yapmasına da olanak sağlıyor.