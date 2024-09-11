  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. İngiliz devleri TCMB'nin faiz indirimi tahmininde ters düştü!
Takip Et

İngiliz devleri TCMB'nin faiz indirimi tahmininde ters düştü!

HSBC, dün Türkiye’de TCMB’nin faiz indirimi için 2024’te olmayacağını öngördüğünü açıklarken, Barclays’den bugün gelen raporda da tam tersi bir tahmin açıklandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İngiliz devleri TCMB'nin faiz indirimi tahmininde ters düştü!
Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ilk faiz indirimi için ekonomistler son verilerin ışığında 2024 içinde faiz indirimi beklemediklerini açıklarken, bir gün arayla iki dev İngiliz bankası tam ters yönde beklenti açıkladı.

TCMB’nin ağustos faiz toplantısının ardından yabancı kurumlar, sıkılaşmanın bu yıl olmasının zor olduğu fikrine varmışlardı.

İngiltere’den HSBC de dün yayımladığı raporda, TCMB’nin 2024’te faiz indirimi yapmayacağını yönelik öngörüsünü yinelemişti.

Dev İngiliz bankası TCMB'nin faiz indirimi için tarih verdiDev İngiliz bankası TCMB'nin faiz indirimi için tarih verdiEkonomi

Barclays, tam ters yönde ayrıştı

BloombergHT haberine göre, Barclays ekonomistleri, TCMB’nin daha önce 2025’te yapmasını bekledikleri faiz indirimlerine, 2024 Kasım ayında başlamasını beklediklerini bildirdi.

Ercan Ergüzel’in de aralarında yer aldığı “Gelişmekte Olan Piyasalar Çeyreklik Raporu’nda” imzası bulunan ekonomistler, kasım ayında ilk faiz indirimini beklediklerini belirtmelerinin yanında ileriye yönelik de tahminlerini sıraladı.

Enflasyon beklentisi de ortaya çıktı

Kasım 2024 indiriminin 250 baz puan beklendiği görülürken, ilk faiz indiriminin ardından, TCMB’nin her PPK toplantısında 250’şer baz puanlık indirimlere devam etmesinin beklendiği belirtildi. Ağustos 2025’te politika faizinin yüzde 25 olması öngörüldü.

Ekonomistler, Eylül 2025’te de beklentiler ışığında reel politika faizinin gerçekleşen enflasyonun üzerinde olmasını öngörerek, Eylül 2025’te enflasyonun yüzde 25’in altına inmesi öngörüldü.

Hepsi farklı: Dev bankalar TCMB faizi indirimi tahminlerinde ayrıldıHepsi farklı: Dev bankalar TCMB faizi indirimi tahminlerinde ayrıldıEkonomi
2 günde 2 kritik veri! Ünlü bankadan TCMB için 'faiz' tahmini2 günde 2 kritik veri! Ünlü bankadan TCMB için 'faiz' tahminiEkonomi
Faiz indirimi başka bahara mı kaldı? Ekonomistler açıkladıFaiz indirimi başka bahara mı kaldı? Ekonomistler açıkladıEkonomi
Ekonomi
Mahfi Eğilmez, faiz indirimi için tahminini açıkladı!
Mahfi Eğilmez, faiz indirimi için tahminini açıkladı!
Cevdet Yılmaz: Enflasyon yıl sonunda yüzde 41,5'e düşecek
Cevdet Yılmaz: Enflasyon yıl sonunda yüzde 41,5'e düşecek
Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Sönmez: Türkiye-KİK Anlaşması yeni yatırımların önünü açacak
Sönmez: Türkiye-KİK Anlaşması yeni yatırımların önünü açacak
Bakan Işıkhan duyurdu: İşgücü Uyum Programı'na rekor başvuru
Bakan Işıkhan duyurdu: İşgücü Uyum Programı'na rekor başvuru
Sanayi verileri sonrası ‘adı kondu’: Durgunluk
Sanayi verileri sonrası ‘adı kondu’: Durgunluk
Çalışan EYT’liler dikkat! Maaşınız kesilebilir
Çalışan EYT’liler dikkat! Maaşınız kesilebilir