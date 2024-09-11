İngiliz devleri TCMB'nin faiz indirimi tahmininde ters düştü!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ilk faiz indirimi için ekonomistler son verilerin ışığında 2024 içinde faiz indirimi beklemediklerini açıklarken, bir gün arayla iki dev İngiliz bankası tam ters yönde beklenti açıkladı.

TCMB’nin ağustos faiz toplantısının ardından yabancı kurumlar, sıkılaşmanın bu yıl olmasının zor olduğu fikrine varmışlardı.

İngiltere’den HSBC de dün yayımladığı raporda, TCMB’nin 2024’te faiz indirimi yapmayacağını yönelik öngörüsünü yinelemişti.

Barclays, tam ters yönde ayrıştı

BloombergHT haberine göre, Barclays ekonomistleri, TCMB’nin daha önce 2025’te yapmasını bekledikleri faiz indirimlerine, 2024 Kasım ayında başlamasını beklediklerini bildirdi.

Ercan Ergüzel’in de aralarında yer aldığı “Gelişmekte Olan Piyasalar Çeyreklik Raporu’nda” imzası bulunan ekonomistler, kasım ayında ilk faiz indirimini beklediklerini belirtmelerinin yanında ileriye yönelik de tahminlerini sıraladı.

Enflasyon beklentisi de ortaya çıktı

Kasım 2024 indiriminin 250 baz puan beklendiği görülürken, ilk faiz indiriminin ardından, TCMB’nin her PPK toplantısında 250’şer baz puanlık indirimlere devam etmesinin beklendiği belirtildi. Ağustos 2025’te politika faizinin yüzde 25 olması öngörüldü.

Ekonomistler, Eylül 2025’te de beklentiler ışığında reel politika faizinin gerçekleşen enflasyonun üzerinde olmasını öngörerek, Eylül 2025’te enflasyonun yüzde 25’in altına inmesi öngörüldü.