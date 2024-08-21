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Morgan Stanley'den yeni TCMB analizi: 'Şahin bir sürpriz yaptı'... 2024'te faiz indirimi olur mu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son faiz kararı beklentilere paralel olarak yüzde 50'de sabit kalırken, şahin mesajlar yabancı yatırımcıların değerlendirmelerinde de öne çıktı. TCMB'nin 'şahin bir sürpriz' yaptığını belirten Morgan Stanley, 2024 yılında faiz indirimi olmayacağını öngördü.

Haber Merkezi
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Morgan Stanley'den yeni TCMB analizi: 'Şahin bir sürpriz yaptı'... 2024'te faiz indirimi olur mu?
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Morgan Stanley Ekonomisti Hande Küçük, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) son faiz kararı ile yayımladığı açıklamanın yılın kalanında politika faizinin sabit kalacağı tahminini desteklediği öngörüsünde bulundu.

'Şahin bir sürpriz yaptı' değerlendirmesi

Salı günü yayımlanan raporda, politika yapıcıların faizi değiştirmeden ve ek araçlar konusunda yeni bir sinyal verilmeden 'şahin bir sürpriz' yapmayı başardıklarını söyledi.

Küçük, TCMB’nin sözlü yönlendirmesinin, aylık enflasyon eğiliminin yüzde 1,5’e sürdürülebilir bir şekilde düşmesi ve enflasyon beklentileri ile tahmin aralığı arasındaki farkın daralması öncesinde faiz indirimi adımlarına başlanmasının pek olası olmadığını açıkça ortaya koyduğunu ve “bunun yakın vadede faiz indirimi adımlarına pek fazla alan bırakmadığını” söyledi.

Açıklamada yapılan değişikliklerin faiz oranlarını daha uzun süre sabit tutma niyetini işaret ettiği öngören Küçük, büyümedeki yavaşlamanın daha da arttığına dair işaretler gelirken verilen mesajların yakın vadede gevşeme adımlarının atılmasına yönelik beklentileri erteleme amacını yansıttığını belirtti.

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